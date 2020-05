Lovecraft Country, Perry Mason et plus: HBO propose des avant-premières 2020

Avec l’été qui arrive à nos portes beaucoup plus tôt que la plupart d’entre nous ne le pensaient, HBO offre une fois de plus aux téléspectateurs ce qui reste à venir du géant du câble. Dans le clip ci-dessous, vous verrez des scènes d’un certain nombre d’émissions de retour ainsi que des clips étendus de séries comme Je sais que cela est vrai, je peux te détruire, le troisième jour, je serai parti dans le noir, l’annulationet le retour de Ses matériaux sombres. Mais si vous suivez notre couverture ou si vous êtes un visiteur régulier de notre couverture télévisée, alors vous savez quelles sont les deux séries sur notre radar depuis un certain temps: Pays Lovecraft et Perry Mason.

Dans Pays Lovecraft, Vétérinaire de guerre Koren Atticus Black (Jonathan Majors) rejoint son amie Letitia « Leti » Dandridge (Jurnee Smollett-Bell) et son oncle George (Courtney B. Vance) pour un road trip pour retrouver son père disparu. Atticus est connu pour deux choses: avoir toujours un roman de pâte dans sa poche arrière et porter son cœur sur sa manche malgré l’injustice quotidienne de vivre dans les années 1950 Jim Crow America. Le trio doit survivre et surmonter à la fois les terreurs racistes de l’Amérique blanche et les esprits malveillants qui pourraient être arrachés d’un livre de poche Lovecraft.

Perry Mason suit les origines de l’un des avocats de la défense les plus légendaires de la fiction, Perry Mason (Rhys). Lorsque le cas de la décennie tombera à sa porte, la poursuite incessante de Mason de la vérité le mènera à travers une ville fracturée et très probablement sur une voie de rédemption pour lui-même. Situé en 1932 à Los Angeles, la ville se retrouve en plein essor comme jamais auparavant, tandis que le reste du pays se remet de la Grande Dépression. Le pétrole, les Jeux Olympiques, l’avènement des images parlantes, la ferveur évangélique et un enlèvement d’enfant qui tourne horriblement mal font tous un mélange mortel.

Rejoindre Vance, Majors et Smollett-Bell sur Pays Lovecraft sont Aunjanue Ellis, Elizabeth Debicki, Wunmi Mosaku, Michael K. Williams, Jamie Harris, Abbey Lee, Jamie Chung, Jordan Patrick Smith, Jamie Neumann, Erica Tazel, et Mac Brandt, et Tony Goldwyn. Adapté de Matt Ruffest le roman du même nom, Pays Lovecraft découle du lauréat d’un Oscar Jordan Peele‘s Monkeypaw Productions, JJ Abrams‘s Bad Robot et WBTV. Yann Demange (Top Boy) dirige et réalise le premier opus de la série; avec Misha Green écrire le pilote et servir de showrunner, ainsi que la production exécutive aux côtés de Peele, Abrams et Ben Stephenson. Daniel Sackheim (Les Américains, True Detective) dirige les deuxième et troisième épisodes de la série et sera également producteur exécutif.

Basé sur Erle Stanley Gardner, parole de HBO Perry Mason étoiles aussi Tatiana Maslany, John Lithgow, Chris Chalk, Shea Whigham, Nate Corddry, Veronica Falcon, Jefferson Mays, Gayle Rankin, et Lili Taylor. Tim Van Patten (Boardwalk Empire, Game of Thrones) est destiné à diriger, et l’exécutif produit aux côtés des showrunners Rolin Jones et Ron Fitzgerald, Robert Downey Jr., et Susan Downey ainsi que l’équipe Downey Amanda Burrell, et Joe Horaceck; avec Rhys également à bord en tant que producteur sur le projet.

