La créatrice de Lovecraft Country dévoile à quoi aurait ressemblé la saison 2

La chaîne HBO a lancé en 2020 la série Lovecraft Country, qui est basé sur le roman de l’écrivain Fraise mate et avait un total de dix épisodes et malgré le grand accueil du public et des critiques, ces derniers jours, l’annulation de cette série a été annoncée sans donner plus de raisons et hier, il a été annoncé qu’elle avait atteint un total de 18 nominations aux Emmy Awards.

La créatrice de Lovecraft Country, Misha Green, a partagé un aperçu de ce qu’aurait été la deuxième saison de la série, qui a été annulée. Adaptée du célèbre roman de fantasy noire de Matt Ruff, Lovecraft Country a été diffusée pour la première fois en août 2020 sur HBO, et dispo en France sur OCS, et suivait Atticus « Tic » Freeman, interprété par Jonathan Majors, dans sa recherche de son père disparu, tout en affrontant des monstruosités ancestrales et les horreurs du racisme qui sévissait aux États-Unis à l’époque de Jim Crow.

Malgré un accueil critique et des taux d’audience élevés, comparables à ceux de Watchmen, ainsi que 18 nominations aux Emmy Awards – dont celle de la meilleure série dramatique – HBO a décidé de ne pas lancer une deuxième saison au début du mois.

Depuis que HBO a annulé Lovecraft Country, Misha Green s’est montrée incroyablement loquace sur les médias sociaux. Le lendemain de l’annulation, elle a remercié les fans pour leur soutien et a offert un aperçu de la bible de la saison 2, révélant un nouveau décor et que le titre aurait été Lovecraft Country : Supremacy. Green a également expliqué plus tard que la deuxième saison aurait impliqué des zombies rassemblés dans la région centrale de « Whitelands » qui apparaissait sur la carte accompagnant la bible.

Maintenant, Misha Green a partagé encore plus d’informations sur la deuxième saison de la série, en tweetant une photo de la page de contenu de la bible de la série avec la légende « Je vais juste laisser ça ici » à côté d’un emoji diable malicieux. Bien que la page de contenu offre très peu de détails, elle contient une foule d’informations passionnantes, notamment des explications sur « la source » et « l’origine », un aide-mémoire sur les différentes nations souveraines et des plans pour une éventuelle troisième saison. On y trouve également une liste des personnages que les téléspectateurs peuvent s’attendre à voir, notamment le retour d’Atticus et de Letitia « Leti » Lewis (incarnée dans la première saison par Jurnee Smollett). Vous pouvez consulter l’intégralité du Tweet ci-dessous :

Just going to leave this right here. 😈#LovecraftCountry pic.twitter.com/J94DK7nt52 — Misha Green (@MishaGreen) July 14, 2021

Sachant que le pays de Lovecraft : Supremacy se déroule dans le futur, et qu’Atticus et Leti apparaissent dans la sous-rubrique intitulée « L’ancienne génération », il est plus que probable que les fans verront des versions plus anciennes des personnages. Le contenu propose également les noms de « La nouvelle génération », dont George et Diana « Dee » Freeman – vraisemblablement les descendants d’Atticus – ainsi que Billie Baptiste, et Wi Sapa « Lune noire » et Xochimitl « Flèche fleurie ». Les deux derniers sont particulièrement intéressants car Wi Sapa est un nom directement tiré du chef de guerre des Lakota lors de la bataille de Wounded Knee, tandis que Xochimitl est d’origine aztèque. Ce sont probablement les deux personnages du point de vue desquels les téléspectateurs auraient vu les « Nations tribales de l’Ouest ».

Depuis l’annonce de l’annulation de la série, les fans ont réclamé toute information concernant la deuxième saison très attendue, information que Green semble plus que disposé à fournir. De nombreux appels ont également été lancés pour que Lovecraft Country soit repris par une autre chaîne ou un service de streaming. Bien que Green travaille actuellement sur la suite de Tomb Raider, elle vient également de signer un accord pluriannuel avec Apple TV pour créer de nouveaux contenus pour leur service de streaming. Il est donc tout à fait possible que les fans voient le Pays de Lovecraft faire un retour triomphal sur Apple TV. Ils devront croiser les doigts et espérer que Green partage bientôt plus d’informations sur ce qu’elle a en réserve pour la saison 2.