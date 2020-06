Love Life Saison 2 renouvelée par HBO Max – / Film

Anna Kendrick«S Aimer la vie va fort. HBO Max a renouvelé la série d’anthologies de comédie romantique pour une deuxième saison après avoir atteint le sommet des titres les plus regardés de la nouvelle plateforme de streaming. Aimer la vie est le premier Max Original à obtenir un renouvellement.

HBO Max a annoncé avoir repris sa première série originale scénarisée Aimer la vie pour une deuxième saison. Mais Aimer la vie la saison 2, qui «mettra intelligemment les personnages de la saison un», s’en tiendra au format d’anthologie de la série et ne mettra pas Kendrick, mais un nouveau protagoniste au centre de son histoire. Mais ne vous inquiétez pas, les fans d’Anna Kendrick, son adorable personnage Darby apparaîtra occasionnellement.

La deuxième saison de Aimer la vie restera à New York, mais concentrez-vous sur le voyage d’un nouveau personnage sans nom, « celui qui explore ce qui se passe lorsque vous avez vécu toute votre vie en sachant qui est votre âme sœur, pour découvrir des années dans un mariage que ce n’est pas la bonne solution du tout. »

« La première saison de Love Life est finalement une histoire de résilience personnelle, de connexion humaine et de la manière dont ceux que nous aimons façonnent nos vies », a déclaré Sarah Aubrey, responsable du contenu original pour HBO Max. «Je comprends clairement pourquoi le public réagit avec un enthousiasme si énorme, et c’est avec grand plaisir que mon équipe créative et moi-même sommes impatients de poursuivre notre relation avec ce talentueux groupe de producteurs exécutifs et Lionsgate pour créer une télévision qui résonne.»

Mais Aimer la vie la saison 2 ressemble à une approche assez différente de la saison 1, qui est plus une comédie millénaire typique dans la veine de Filles ou maître de rien, Suivant Darby de Kendrick alors qu’elle tente de surmonter un ex-petit ami et de naviguer sur la scène des rencontres à New York. HBO Max n’a pas annoncé qui dirigera la deuxième saison, mais le streamer devra lancer quelqu’un avec le même nom que Kendrick, ce qui peut être facile étant donné que de nombreuses stars de haut niveau ont trouvé un second souffle dans leur carrière avec un rôle acclamé dans une série télévisée d’anthologie. Mais Aimer la vie est associé à Kendrick, dont le visage a été plâtré dans le marketing et les bandes-annonces de la série, et il peut être étrange que le spectacle change soudainement de vitesse. Mais elle reste productrice exécutive de la série Lionsgate Television et Feigco Entertainment, aux côtés de la créatrice Sam Boyd, co-showrunner Bridget Bedard, Dan Magnante, et Paul Feig.

«Nous ne pouvions pas être plus excités de faire une autre saison de Love Life avec les gens incroyables de HBO Max et de Lionsgate Television, et d’avoir l’opportunité d’explorer un tout nouveau protagoniste. Ne serait-ce que comme un moyen de continuer à traiter nos propres dommages romantiques », ont déclaré Boyd et Bedard dans un communiqué.

Kendrick a ajouté: «Ça a été un travail d’amour de travailler avec tout le monde sur Aimer la vie et tous ceux qui ont contribué à façonner Darby et à donner vie à son histoire. Je suis ravi de pouvoir collaborer à nouveau avec l’équipe sur un nouveau personnage et son parcours. »

