Love Is Blind Saison 2 Date de sortie, intrigue, bande-annonce, distribution et dernière mise à jour du spectacle

Mises à jour de Love Is Blind Season 2: Voulez-vous tomber amoureux? Pourriez-vous tomber amoureux d’une personne que vous n’avez pas encore vue? Voilà toutes les réponses dans ce Netflix Original. The Love Is Blind est une émission de divertissement de réalité en streaming sur Netflix. Ici, nous présentons toutes les mises à jour et informations sur l’émission de téléréalité à succès de Netflix.

L’émission contient du vrai drame avec de vraies personnes, car c’est une émission de téléréalité. L’émission est déjà un succès auprès des téléspectateurs. Il a gagné une énorme base de fans avec sa première saison. Le public est attiré par le concept unique du spectacle. Les créateurs l’appellent une expérience sociale et elle crée un champ de foire pour les deux sexes.

Qu’est-ce que « Love is Blind »?

Les concurrents de l’émission de téléréalité se donnent rendez-vous. Les gens là-bas ne peuvent se voir que lorsqu’ils sont engagés. Après les fiançailles, le couple est emmené au Mexique pour un beau voyage puis ils se marient.

La première saison a été tournée dans le magnifique endroit d’Atlanta. L’émission dépeignait un concept magnifique et étrange d’un mariage au fusil de chasse dans un mariage d’amour. Les candidats à l’émission ont une courte période de 38 jours pour se connaître et se fiancer. Avant, l’engagement, ils ne peuvent pas se voir.

Qui a joué dans Love Is Blind Saison 2?

Les stars Nick et Vannesa Lachey accueillent le spectacle de l’amour. La première saison de l’émission comprenait un certain nombre de personnes. La liste comprend Kenny Barnes, Matthew Barnett, Jessica Batten, Kelly Chase, Mark Cuevas, Giannina Milady Gibelli, Cameron Hamilton, Amber Pike, Damian Powers, Lauren Speed.

Selon certains rapports, le casting de la deuxième saison a commencé en mars 2020 au Mexique. Mais bientôt, la pandémie s’est propagée partout dans le monde et la production a été suspendue. Eh bien, les fabricants obtiennent des applications du monde entier. Ils sont impatients de commencer la production après le verrouillage.

Quand Love is Blind Saison 2 sort-il?

Le concept unique de l’émission a incité Netflix à le renouveler. L’amour de ses téléspectateurs l’a ramené parmi les téléspectateurs. Les créateurs sont impatients de briser les barrières sexuelles et incluent également des personnes de sexualité différente.

Eh bien, la situation actuelle de la pandémie a mis le monde entier en pause et notre industrie du divertissement n’est pas différente. La situation actuelle nous a fait spéculer sur la sortie fin 2020 ou 2021. Il n’y a aucune information flottant sur le web mais oui il est confirmé que les fabricants reprendront le travail de production dès que la situation redeviendra normale.

