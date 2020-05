L’outil AR Copy Paste permet aux utilisateurs de déposer des images d’objets sur un ordinateur

Le concepteur et programmeur Cyril Diagne a créé un outil de réalité augmentée qui peut capturer des images d’objets du monde réel et les ajouter à un programme informatique en quelques secondes.

AR Copy Paste permet aux utilisateurs de prendre une photo d’un objet dans le monde réel et de déposer l’image dans un programme d’ordinateur de bureau avec quelques actions simples sur leur smartphone.

L’application utilise la réalité augmentée (AR) et la technologie d’apprentissage automatique pour détecter des objets dans le monde réel et isoler l’image afin que l’arrière-plan soit automatiquement supprimé. Les utilisateurs déplacent ensuite le smartphone sur l’écran de leur ordinateur pour coller l’image de l’objet dans un programme informatique compatible, tel que Photoshop ou InDesign.

Diagne a aperçu le prototype sur Instagram

Diagne a déclaré que l’application a signifié un processus qui prend généralement quelques minutes ou heures, peut maintenant être réalisé en quelques secondes.

« Grâce aux développements modernes de l’apprentissage automatique, il est désormais possible de détecter avec précision les personnes et les objets autour de vous, de supprimer automatiquement l’arrière-plan et de transférer le résultat vers pratiquement tous les logiciels de votre ordinateur », a expliqué Diagne à Dezeen.

Olafur Eliasson crée un cabinet de curiosités en réalité augmentée

AR Copy Paste peut être utilisé sur Android, iOS et ordinateurs de bureau en conjonction avec un certain nombre d’applications, telles que Adobe Creative Suite, Powerpoint, Keynote, MS Paint et Google Docs.

Le concepteur a utilisé des technologies open source développées dans le cadre de deux projets de recherche: la détection d’objets saillants sensibles aux limites (BASNet) et la transformation de caractéristiques invariantes à l’échelle (SIFT).

BASNet permet à l’application de détecter l’objet et de supprimer l’arrière-plan, tandis que SIFT fait correspondre les coordonnées sur le téléphone avec l’écran de l’ordinateur, pour garantir que l’objet est placé là où l’utilisateur le souhaite.

« AR Copy Paste est issu d’une recherche personnelle dans la conception d’interactions, explorant comment l’apprentissage automatique peut aider à rendre nos interactions avec les systèmes numériques plus naturelles », a expliqué Diagne.

AR Copy Paste est le dernier d’une série de tests créés par Diagne, un artiste en résidence de Google.

Cette fois, il a été surpris par la réponse au prototype, beaucoup disant comment cela pourrait être utile pour un certain nombre de tâches telles que la création de présentations, de contenu pour les médias sociaux et la vente en ligne, et a décidé de le transformer en application.

« Les cas d’utilisation décrits par un groupe de créatifs aussi vaste et diversifié avaient beaucoup de sens et nous ont motivés à faire du prototype une application réelle que tout le monde peut utiliser », a expliqué Diagne.

Un certain nombre de projets ont récemment utilisé la RA en réponse aux interactions limitées dans la vie réelle causées par les blocages des coronavirus.

L’artiste danois-islandais Olafur Eliasson a créé les œuvres AR Wunderkammer, qui permettent aux gens d’apporter dans leur maison des matières naturelles rares, y compris un soleil brûlant et un macareux vif.

Le designer Sebastian Errazuriz, quant à lui, a lancé une exposition en ligne qui permet aux collectionneurs de prévisualiser des œuvres d’art dans leur maison. Errazuriz a déclaré que le projet fournit un exemple de la façon dont la pandémie encouragera de nouvelles façons d’être créatif.