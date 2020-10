L’ouragan Zeta repéré depuis la Station spatiale internationale (vidéo)

Alors que l’ouragan Zeta se dirigeait vers la côte nord du golfe aujourd’hui (28 octobre), la Station spatiale internationale a capturé des vues incroyables de l’énorme tempête depuis son orbite.

La station spatiale est passée au-dessus de Zeta juste avant 13 heures HAE (17h00 GMT) alors que ses caméras externes enregistraient une vidéo de l’ouragan qui se renforçait. Désormais une tempête de catégorie 2, Zeta devrait toucher terre cet après-midi dans le sud-est de la Louisiane, selon le National Hurricane Center (NHC).

Vidéo: L’ouragan Zeta espionné par la station spatiale en un temps record

Alors que la Station spatiale internationale ne peut voir la tempête que lorsque son orbite passe au-dessus des nuages ​​tourbillonnants, la NASA et la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) surveillent de près l’ouragan Zeta avec une suite de satellites d’observation de la Terre.

Le satellite GOES-East de la NOAA, qui surveille en permanence la côte est des États-Unis depuis une orbite géostationnaire, a capturé une vidéo en timelapse de Zeta montrant son mouvement de mardi soir (27 octobre) à mercredi matin (28 octobre).

MISE À JOUR TROPICALE: Zeta a maintenant des vents de 100 mph et un Avertissement d'ouragan est en vigueur.

Dans une mise à jour publiée à 15 h HAE (19 h 00 GMT), le NHC a signalé que l’ouragan Zeta était à «une heure ou deux» de toucher terre, l’œil de la tempête étant situé à environ 205 km au sud-sud-ouest de New Orléans, avec des vitesses de vent soutenues maximales de 165 km / h.

« Des données récentes provenant d’un avion Air Force Reserve Hurricane Hunter indiquent que les vents maximum de Zeta ont augmenté à 105 mph (165 km), avec des rafales plus élevées, et la pression centrale est tombée à 973 mb », a déclaré le NHC dans la mise à jour millibars de pression barométrique. « Il semble maintenant probable que Zeta maintiendra une intensité de catégorie 2 sur l’échelle de vent de l’ouragan Saffir-Simpson jusqu’à son arrivée initiale dans le sud-est de la Louisiane plus tard cet après-midi. »

