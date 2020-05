L’ouragan Helms tire sur Donald Trump: « Menteur, Jackass déchaîné »

Il semble que tout le monde en lutte professionnelle veuille tirer sur le président aujourd’hui. Le dernier lutteur professionnel à avoir coupé une promo sur le président Donald Trump aujourd’hui est l’ouragan Helms, qui s’est rendu sur Twitter pour dénigrer le président en tant que « menteur » et « crétin enragé ». Helms a absolument enterré Trump dans la promo, qui s’est déroulée sur une série de tweets toute la journée de mardi.

« Eh bien, c’est ce que font les menteurs. Il ne peut pas s’arrêter. C’est juste qui il est, » Helms tweeté en réponse à une vidéo de Trump affirmant un jour avoir subi 5 millions de tests de coronavirus, puis le niant le lendemain. Quand un fan a demandé à Helms ce qu’il donnait à un militant de Donald Trump qui a visité sa maison, Helms a répondu, « Le bac à litière de mon chat. »

Les commentaires du menteur ont amené un autre lutteur The Road Dogg Jesse James à courir et à interférer, récit Helms, « Montrez-moi un politicien qui ne l’est pas. » Helms a répondu en coupant une promo sur The Road Dogg, en tweetant: « C’est une défense terrible. » Votre Honneur, je sais que j’ai tué cet homme, mais d’autres personnes tuent aussi! » Si nous ne commençons pas à les tenir pour responsables, comment cela s’améliorera-t-il? «

Quand un autre fan a sauté la barricade pour dire à Helms que nous sommes censés respecter le président; Helms a répondu: « Non! Nous sommes! Non! Ce n’est qu’un autre humain dans une position créée par l’homme. Et c’est un crétin furieux. »

Ces mots ne passeront certainement pas inaperçus chez Trump, le président le plus catcheur depuis Abraham Lincoln. La longue association de Trump avec l’entreprise de lutte remonte au moins à WrestleMania 4 et 5, qui étaient hébergés au casino Atlantic City de Trump. Trump lui-même est également apparu à WrestleMania 20 et WrestleMania 23, où il a affronté Vince McMahon dans la bataille des milliardaires. Les deux enterreront plus tard la hache de guerre, alors que les McMahons ont aidé à financer la campagne électorale de Trump en 2016 avec des millions de dollars de dons. En récompense, Linda McMahon a été nommée au cabinet, mais a ensuite quitté pour diriger un Trump Super PAC pour sa campagne de réélection en 2020, et ce Super PAC s’est engagé à dépenser 18,5 millions de dollars en Floride le même jour, la WWE, désignée par l’État, est une entreprise essentielle afin ils pourraient continuer à fonctionner pendant la pandémie. Vince McMahon a également été nommé au sein d’un groupe de travail présidentiel sur le redémarrage de l’économie.

Ainsi, en défiant le président Trump, Helms affronte non seulement l’establishment gouvernemental américain, mais l’establishment de la lutte également. Heureusement, il a des alliés comme The Animal Dave Bautista, qui a également coupé une promo sur Trump plus tôt dans la journée.

Le post Now Hurricane Helms Shoots sur Donald Trump: « Liar, Raging Jackass » est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.







Partager : Twitter

Facebook