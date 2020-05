Louis Leterrier recherché en tant que réalisateur de Bright 2 – / Film

Rappelles toi Brillant? Le film Netflix qui avait l’air absolument horrible, est devenu une sorte de blague, puis a été un grand succès pour Netflix? Eh bien, une suite a été annoncée avant même la sortie du premier film sur le service de streaming, et il semble que cela se passe toujours. Étoiles Will Smith et Joel Edgerton sont tous les deux de retour, mais le réalisateur David Ayer est assis sur celui-ci. Au lieu, L’incroyable Hulk et Maintenant tu me vois réalisateur Louis Leterrier est en pourparlers à la barre.

La date limite rapporte que Louis Leterrier est susceptible de diriger Lumineux 2, la suite du film Netflix 2017 se déroulant dans un monde où les humains et les créatures mythiques vivent côte à côte, comme Shrek, mais avec plus de violence. Suicide Squad Le réalisateur David Ayer a réalisé le premier film et devait également diriger la suite. Mais Ayer travaille actuellement sur un remake de La sale douzaine, et Netflix va plutôt avec Leterrier. Pas non plus de retour: Max Landis, qui a écrit le scénario du premier film. Le script de la suite a été écrit par Ayer et Evan Spiliotopoulos, avec une réécriture récente par T.S. Nowlin.

Voici le synopsis du premier film:

Situé dans un autre jour présent, ce thriller d’action réalisé par David Ayer (Suicide Squad, End of Watch, écrivain de Training Day) suit deux flics d’horizons très différents (Ward, un humain joué par Will Smith, et Jakoby, un orc joué par Joel Edgerton) qui se lancent dans une soirée de patrouille de routine qui changera finalement l’avenir tel que leur monde le sait. Combattant à la fois leurs propres différences personnelles et une attaque d’ennemis, ils doivent travailler ensemble pour protéger une relique pensée à oublier, qui, entre de mauvaises mains, pourrait tout détruire.

Et voici la bande-annonce.

La suite « reprend les déboires de l’étrange partenariat, mais le place sur une scène internationale. » Alors que le premier Brillant n’a pas été bien reçu par les critiques, Netflix affirme que c’était un grand succès. Selon leurs reportages, «11 millions de téléspectateurs américains ont diffusé Brillant dans les trois premiers jours de sa sortie, avec 56% de l’audience masculine et 7 millions entre 18 et 49 ans. »

Le tournage de la suite devait initialement commencer en mars dernier, mais a été retardé en raison du calendrier chargé de Will Smith. Bien sûr, maintenant, il faudra à nouveau le retarder, car tout est actuellement arrêté pour le moment.

Articles sympas du Web: