Louane : le prénom de sa fille révélé, elle dévoile sa vie privée

La chanteuse et comédienne de 23 ans a levé le voile sur sa vie privée. Louane, qui a révélé sa grossesse seulement deux mois avant son accouchement, a dévoilé le prénom de sa fille dans un cliché.

Si la maternité semble avoir fait lever le pied à Louane, qui prépare certainement un grand retour sur les devants de la scène, elle lui a surtout permis de lever le voile sur sa vie privée. Peu après avoir mise au monde sa petite fille en effet, elle entame un nouveau tournant en rendant accessible au public une page Instagram méconnue de ses admirateurs auparavant. Ces derniers attendent de voir la suite du son parcours en tant que comédienne et chanteuse.

Un adorable cliché sur Instagram

Louane annonce la naissance de son bébé et dévoile le prénom choisi dans une jolie photo qu’elle a publiée sur son compte personnel. Ses abonnés ont alors appris cette bonne nouvelle en voyant ce cliché dans lequel la starlette et son compagnon de 29 ans, Florian Rossi, tiennent la main de leur fillette. Cette publication a suscité plus de 20 000 mentions d’appréciation.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Louane (@watchoutforthetornado) le 31 Mars 2020 à 2 :58 PDT

La fille de Louane s’appelle Esmée. En latin, ce prénom signifie « qui est aimé ». La jeune maman l’avait par ailleurs écrit en majuscule dans sa publication datant du 31 mars sur Instagram. Le nouveau-né porterait deux prénoms. Afin de rendre hommage à sa mère en effet, la chanteuse aurait dans un premier temps choisi de lui donner le nom de baptême d’Isabel.

Elle donne accès à son compte privé à ses fans

Dimanche 7 juin, la jeune maman avait également fait une annonce qui a certainement ravi ses fans. « J’avais envie de ne plus scinder les deux et de vous donner accès à ce compte » avait-elle expliqué dans une vidéo qu’elle a postée sur le réseau social. Autrement dit, la starlette révélée dans « The Voice » a donc décidé de fusionner son compte privé, qu’elle gère depuis maintenant 6 ans, avec sa page professionnelle, comptant plus d’un million d’abonnés.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par (@louane) le 7 Juin 2020 à 9 :23 PDT

Avant de lever le voile sur sa vie privée, la maman d’Esmée accordait une certaine discrétion à ses moments privilégiés. Évidemment, elle tenait à ce que les occasions partagées avec ses proches depuis qu’elle est devenue célèbre demeurent confidentielles. Aujourd’hui, elle souhaite donner libre accès à son long et beau parcours. Elle n’a donc pas privé ses fans de ses duos musicaux avec son compagnon ni de ses voyages, ni même de ses sorties entre amis.

L’annonce de sa grossesse

Si les moments privilégiés et importants de sa vie ne sont désormais plus un secret pour ses fans, l’annonce de sa grossesse était une grande surprise pour eux. Discrète avant son accouchement, Louane ne l’avait effectivement officialisé que deux mois seulement avant son accouchement. C’est uniquement au défilé Jean Paul Gaultier lors de la Fashion Week en janvier dernier, à Paris, qu’elle avait annoncé au public qu’elle était enceinte.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Louane (@watchoutforthetornado) le 4 Janv. 2020 à 9 :42 PST

Loin des regards indiscrets

Celle que ses fans connaissent sous le nom de P3GASE s’est sans doute permis une pause bien méritée durant sa période de grossesse. Pour rappel, la compagne de Florian Rossi avait clôturé sa grande tournée jouée à guichets fermés en décembre 2018. « Merci, merci d’avoir été là depuis le début. Cette tournée s’achève et je n’ai jamais vécu quelque chose d’aussi riche, d’aussi fort en émotions. Je vous aime, je n’ai pas les mots pour vous remercier », avait-elle souligné à l’époque. Avant de reprendre le chemin du studio ou du cinéma, Louane a donc profité de ce moment pour se consacrer à sa nouvelle vie.