Lothar Matthäus avec la prochaine attaque contre l’entraîneur national: « … alors Löw doit démissionner »

Le recordman national Lothar Matthäus voit le temps de Joachim Löw comme entraîneur national apparemment terminé. « Je pense qu’il ne peut plus rejoindre l’équipe », a déclaré Matthäus à Ciel.

« Même ses conférences de presse et ses interviews ne sont plus aussi claires qu’avant. Jogi doit être honnête avec lui-même: est-ce que je l’apprécie toujours? Ai-je le sentiment de tirer le meilleur parti de l’équipe? », A poursuivi Matthäus et a souligné: « S’il pense qu’il ne peut plus rejoindre l’équipe, il doit démissionner. »

Löw est sous pression massive après la débâcle 6-0 de la Ligue des Nations en Espagne. Le présidium de la DFB s’attend à une analyse de la faillite la plus élevée depuis 1931 d’ici le 4 décembre.

Plus récemment, Matthäus avait remis en question le travail de l’entraîneur national et avait demandé à Löw de prendre plus de responsabilités à des joueurs de premier plan comme Neuer, Süle ou Goretzka. Concernant les mauvaises performances de certains professionnels, il s’est interrogé dans le image-Zeitung: « Est-ce que Jogi aggrave les joueurs? L’entraîneur national doit se remettre en question. »

De plus, il n’y a pas de formation claire en équipe nationale: « Le Bayern joue un système avec un dos à quatre, quel que soit le nom de l’adversaire. Jogi Löw, cependant, n’a pas encore trouvé de système pour son équipe qui donne à son équipe la sécurité. Il change aussi beaucoup comme contre l’Espagne. trop tard de quatre à trois « , at-il dit.