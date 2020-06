Lost In Space Saison 3: date de sortie, distribution, intrigue et quelques autres détails!

Sherlock est une série télévisée policière britannique. Il est basé sur les célèbres histoires de détective de Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle. La série télévisée est créée par Steven Moffat et Mark Gatiss ..

C’est l’une des séries les plus regardées. La série a été très appréciée dans le monde entier, en particulier pour son écriture et son interprétation. De plus, la série a également remporté de nombreux prix.

Date de sortie

La bonne nouvelle pour les fans de la série est qu’il y aura une saison 5. Cependant, nous n’avons pas d’annonce officielle pour la date de sortie.

On peut s’attendre à la saison 5 jusqu’en 2022 ou 2023, car selon les sources, même la production n’a pas encore commencé. En effet, il n’y a pas eu de nouvelles sur les progrès de l’écriture de scénario.

Où regarder?

Le réseau d’origine de la série est BBC One, BBC HD, BBC One HD et PBS. Vous pouvez également regarder la série en ligne sur Netflix.

Jeter

Benedict Cumberbatch devrait revenir en tant que personnage principal Sherlock Holmes. D’autres personnages principaux, Martin Freeman dans le rôle de John Watson, et Sian Brooke, dans le rôle d’Eurus Holmes, devraient également revenir.

De plus, peu de nouveaux personnages devraient être ajoutés. Cependant, il n’y a pas encore eu d’annonce officielle.

Terrain

La série suit le célèbre personnage Sherlock Holmes qui est un détective privé ou un détective. Il enquête et tente de résoudre différents mystères. Les histoires sont appréciées pour les rebondissements et les petits indices que nous recherchons, mais Sherlock Holmes attrape. Il a un pouvoir d’observation audacieux.

Il est secondé par son colocataire John Watson, un ancien militaire.

La saison dernière, Eurus Holmes est entré dans l’histoire. Elle est la sœur de Sherlock, que même Sherlock ne connaissait pas très bien.

La prochaine saison devrait montrer les histoires d’Eurus et de Sherlock. Sherlock s’est rendu compte qu’Eurus était un brillant manipulateur et avait en fait tué son meilleur ami «Redbeard» quand il était enfant.