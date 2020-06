Lost : 6 faits qui prouvent que les personnages ne sont pas morts à tout jamais

En 2004, la télévision a considérablement changé. Parmi les «trois grands» réseaux de diffusion américains (ABC, CBS, NBC), l’Alphabet Network était souvent le moins bien noté.

Cependant, au cours de la saison 2004-05, le réseau allait se redresser grâce, en partie, au lancement de trois séries, Femmes au foyer désespérées, L’anatomie de Grey et Lost.

Le mercredi 22 septembre 2004, Lost a frappé nos écrans et s’est écrasé sur l’île. Le programme a duré six saisons, se terminant le 23 mai 2010.

Mais 10 ans plus tard, les gens croient toujours qu ‘«ils sont morts tout le temps».

Ce n’est tout simplement pas vrai

Même maintenant, PERDU détient toujours le titre pour avoir la fin la plus mal comprise de toute émission de télévision.

Nous sommes donc ici pour vous donner les faits prouvant une fois pour toutes, qu’ils n’étaient pas morts tout le temps.

De plus, il va sans dire que cet article contient des spoilers majeurs.

Réaliser le point du «Flash Sideways»

Les «Éveils» sont les moments montrés à divers moments de la saison 6 dans le «flash latéral» où nos personnages se souviennent de leur temps sur l’île et avec les gens qui comptaient le plus pour eux.

Que ce soit Hurley qui ait eu des contacts avec Libby, Sun qui a vu l’échographie de Ji-Yeon, ou même Locke qui bougeait ses propres pieds après la chirurgie, il y avait plusieurs façons de réveiller nos personnages.

S’ils étaient morts tout le temps, ils n’auraient pas besoin de « se réveiller » de ce monde fantastique.

Ils n’auraient pas nécessairement compris ce qui leur arrivait dans le «flash latéral», et pourquoi ils avaient tous besoin de se rencontrer à l’église dans la finale de la série.

S’ils étaient morts tout le temps, ils ne feraient pas de différence entre l’île et le monde latéral.

Vous ne pouvez pas mourir tant que vous êtes déjà mort

Si nos personnages étaient vraiment morts tout le temps, alors pourquoi ne serait-ce que certains «auraient survécu» au crash initial ?

Comment Boone aurait-il pu mourir à nouveau dans la saison un ? Mourir alors qu’il était déjà mort n’a aucun sens.

Et je sais ce que vous pensez : « Il y a un monstre de fumée, tout est possible ».

Oui, il y a un Smoke Monster, car c’est un spectacle de science-fiction / fantastique.

Mais quand presque toute autre logique s’applique dans cet univers fictif de LOST, mourir alors qu’il est déjà mort n’a tout simplement aucun sens.

Le monde réel a continué de tourner

Si nos Losties étaient morts tout le temps, il n’y aurait aucune raison, ni aucun moyen réel, de présenter les événements du monde réel après le crash.

Et le sauvetage de l’île après 100 jours n’est même pas le problème ici.

Dans la saison 3, Jack est retenu captif à la station Hydra. Ben Linus informe Jack de la façon dont, depuis le crash, diverses choses se sont produites dans le monde réel.

Ceux-ci incluent: l’acteur de Superman Christopher Reeve mourant (10 octobre 2004), le président de l’époque, George W. Bush, réélu (2 novembre 2004), et même les Red Sox de Boston remportant les World Series (27 octobre 2004).

Ce dernier événement a été le plus incroyable pour Jack. Ayant été un fan des Red Sox depuis toujours et connaissant « La Malédiction du Bambino », Jack n’a pas acheté cela pendant un moment et a même dit à Ben autant.

Cependant, Ben a montré à Jack une cassette dans laquelle l’équipe de baseball a triomphé après avoir échoué à remporter un championnat en 86 ans.

Jack est choqué, non seulement à cause de la victoire, mais parce que les autres sont en contact avec le monde extérieur. Ben promet de ramener Jack «chez lui» en échange de son aide.

Si les personnages étaient morts tout le temps, non seulement ils n’auraient pas accès à cette séquence mais il n’y aurait aucune raison d’avoir cette connaissance et de l’utiliser pour attirer Jack pour aider Ben.

Ils n’auraient pas besoin de créer deux mondes post-mort

Nous avons brièvement abordé ce sujet dans notre point de départ, mais clarifions que le monde « flash sideways » a été créé par nos personnages.

Il n’y aurait aucune raison de créer ce monde après divers décès à différents points (plus à ce sujet plus tard) s’ils étaient déjà morts tout le temps.

Nos personnages ont traversé beaucoup de choses. Ils se sont rencontrés Les autres, plusieurs ont été sauvés, plusieurs sont restés derrière, et bien plus encore.

Croire à tout cela comme une sorte de purgatoire est une chose.

Mais tenter d’expliquer qu’après ces morts, les personnages ou une puissance supérieure pourraient alors créer le monde «flash sideways» pour se retrouver à nouveau est absurde.

S’ils mouraient lors de l’accident d’avion initial, il n’y aurait aucune raison d’exister deux mondes post-mort différents, sur l’île et flash latéralement.

L’un était réel et l’autre après la mort.

Tout est expliqué dans le discours de Christian

Beaucoup d’entre vous se demandent probablement pourquoi ce n’est que l’avant-dernier point – nous y arriverons.

Mais dans la finale, il est expliqué à Jack et à nous, fans, comme un jour, par un personnage plutôt improbable.

Après avoir vécu un bref moment de «l’éveil», Jack entre en contact avec le cercueil de son père pendant les derniers moments de la finale de la série, dans le monde flash latéral.

Il a une meilleure idée des choses grâce à ce contact, mais ce n’est que quelques instants plus tard que Christian Shephard lui-même apparaît dans la scène et que père et fils s’embrassent.

Jack demande comment Christian peut être là s’il est mort et Christian fait comprendre à Jack qu’à un moment donné, Jack et tous ses amis sont morts aussi.

Cependant, comme cet article tente de le prouver, ce n’était pas le cas au moment du crash.

Christian dit spécifiquement à Jack que «tout ce qui vous est arrivé est réel » et cela « tout le monde meurt un jour« , Après quoi il dit à Jack que certains sont morts avant lui et certains »longtemps apres« .

Comment certaines personnes pourraient-elles mourir »longtemps apres« S’ils sont tous morts dans l’accident d’avion initial?

Il explique ensuite «La partie la plus importante de votre vie a été le temps que vous avez passé avec ces personnes« . Si tout le monde est mort dans le crash d’origine, comment les autres passagers étaient-ils les personnes les plus importantes dans la vie de Jack? Il n’aurait même jamais rencontré la plupart des passagers.

Mais Christian et les écrivains tiennent à nous dire dans ce discours que tout ce qui s’est passé était réel.

Oui, ils se sont écrasés et ont survécu. Oui, certains ont été sauvés. Oui, ils ont rencontré un homme qui n’a jamais vieilli. Oui, ils ont été terrorisés par les autres habitants de l’île et un monstre de fumée. Tout était réel.

Les créateurs ont confirmé qu’ils n’étaient pas morts depuis le début

Beaucoup d’entre vous ont pensé que le discours de Christian serait le numéro un sur cette liste.

Cependant, je dirais que la parole des esprits créatifs derrière PERDU tenir plus de poids. Surtout quand ils confirment précisément ce que nous prouvons: les personnages n’étaient pas morts tout le temps.

À divers moments, Damon Lindelof (co-créateur / producteur exécutif / coureur de spectacle) et Carlton Cuse (producteur exécutif / coureur de spectacle) ont commenté et confirmé que Jack et Cie n’étaient pas morts tout le temps.

Un tel exemple a eu lieu en 2014 au panel PaleyFest pour célébrer le 10e anniversaire de la première de LOST.

Bien que Cuse soit arrivé après le début de la saison 1, il était un confident de Lindelof lors de la formation des premiers stades de l’émission. Les deux étaient de bons amis et avaient travaillé ensemble auparavant.

Cuse et Lindelof ont ensuite poursuivi la direction créative où Lindelof et JJ Abrams (co-créateur / producteur exécutif) s’étaient arrêtés. Ils ont étoffé l’histoire pour le reste de la série.

Dans la finale, après la fin de la série proprement dite, il y a des plans de l’accident pris en B-roll pendant le pilote, qui montre juste l’avion lui-même, éclaté sur la plage.

Différents angles sont représentés et cela devait servir de période de calme entre l’épisode et l’actualité locale (sur les marchés américains).

Au PaleyFest mentionné ci-dessus, Cuse a commenté que l’accident s’est produit, les personnages ont survécu, mais au moment de la scène de l’église, ils étaient tous morts.

Pour éviter tout doute, voici la citation exacte:

« Non non Non. Ils n’étaient pas morts tout le temps. Nous avons pensé, mettons ces clichés à la fin du spectacle et ce sera un petit tampon et une accalmie. Et lorsque les gens ont vu les images de l’avion sans survivant, cela a exacerbé le problème. Mais les personnages ont certainement survécu à l’accident d’avion et se trouvaient vraiment sur une île très réelle. Mais à la toute fin de la série? Oui, ils étaient tous morts quand ils se sont retrouvés au paradis pour la dernière scène de l’église. »

Et voila. Preuve définitive à la fois de la série elle-même et des esprits derrière la série qui montrent qu’ils n’étaient pas morts tout le temps PERDU.