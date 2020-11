L’Oscar «  Shakespeare in Love  » de Paltrow n’a pas de sens

Glenn Close a déclaré cette semaine que l’Oscar de la «Meilleure actrice» de Gwyneth Paltrow en 1998 pour «Shakespeare in Love» «n’a pas de sens».

Close était sur «Popcorn with Peter Travers» d’ABC News pour promouvoir son nouveau film Netflix, «Hillbilly Elegy», quand elle a partagé son dégoût pour les récompenses au motif qu’elle ne peut pas justifier la comparaison des œuvres d’artistes.

«Je n’ai jamais compris comment on pouvait honnêtement comparer les performances. Je me souviens de l’année où Gwyneth Paltrow a conquis cette incroyable actrice qui était dans la «gare centrale» », a-t-elle dit, faisant référence à Fernanda Montenegro. Paltrow et le Monténégro ont également affronté Cate Blanchett (pour «Elizabeth»), Meryl Streep (pour «One True Thing») et Emily Watson (pour «Hilary and Jackie»).

Close a poursuivi: «J’ai pensé: ‘Quoi?’ C’est comme si cela n’a pas de sens, donc je pense que qui gagne a beaucoup à voir avec la façon dont les choses se sont déroulées, que cela ait de la traction ou autre. De la publicité, combien d’argent avaient-ils pour le mettre devant tout le monde? Alors, vous savez, je dois être philosophique à ce sujet.

Le «ils» en question ici est la société de production de Harvey Weinstein, qui était derrière «Shakespeare in Love». Le film a également remporté le prix du «meilleur film» lors de la cérémonie de remise des prix de cette année.

Close elle-même a été nominée pour sept Oscars, lui donnant le titre de l’actrice la plus nominée sans une seule victoire. Travers a soulevé la surprise de l’industrie face à son échec à remporter une victoire jusqu’à présent, la qualifiant de «gracieuse» à propos de tout cela.

Il a demandé: «Comment gérez-vous des choses comme ça?» La conversation l’a amenée à partager ses pensées, y compris sa conviction que même être nommée par ses pairs est «aussi bien que possible».

Regardez l’interview ci-dessus, via ABC News.