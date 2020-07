Los Lobos dévoile la figure qui est restée Hacienda de son bateau dans ‘Boom!’

Los Lobos se souviendra toujours du 8 juillet 2019, le jour où ils ont pris le gros ‘Boom!’ Un énorme 6 689 700 euros ont été empochés par Erundino Alonso, Manuel Zapata, Alberto Sanfrutos et Valentín Ferrero (4 130 000 euros plus 2 556 100 déjà accumulés dans 505 programmes), ce qui représente aujourd’hui le prix économique le plus élevé de la planète dans un concours télévisé. Un an plus tard, les protagonistes de l’exploit ont rappelé leur passage dans l’espace d’Antena 3 et ce qui est arrivé plus tard.

Los Lobos, après avoir remporté le pot dans ‘Boom!’

Après avoir déposé le compte de résultat, les Lobos ont appris combien le Trésor a pris. Un chiffre qui varie selon la communauté autonome dans laquelle chacun d’eux réside. « Hacienda el sablazo, qui a été à 49% ou quelque chose comme ça, m’a déjà frappé », a avoué Valentín dans une interview à El Confidencial.

Alberto explique que l’administration « est restée entre 45 et 50% » de sa part, bien qu’elle qualifie: « J’aimerais pouvoir payer ça chaque année, ça ne me coûte pas du tout, si non seulement les médecins, l’éducation ou les bonnes routes auraient quelqu’un qui pourrait le payer », explique le professeur retraité de Jaén.

Manu Zapata semble avoir été l’un des plus « bénéficiaires ». « Être à Madrid représente 43,5% de ce que j’ai dû payer. Je veux acheter un appartement pour vivre seul parce que je suis à Madrid depuis 98 et j’ai toujours partagé un appartement, je n’ai jamais pu devenir indépendant, pour ainsi dire « , explique Manu, qui après avoir remporté le bateau a repris les cours de préparation aux compétitions au bureau de poste.

Erundino a été plus précis et a publié un chiffre: 750 000 euros. L’ancien candidat estime que « ces récompenses ponctuelles méritent peut-être un autre traitement fiscal ». Et il donne un exemple personnel: « Quelqu’un m’a-t-il déjà dit ‘joe, vous pourriez déjà lancer le rouleau et collaborer avec quelque chose’, et je réponds ‘pensez-vous que c’est peu de payer 750000 euros, pensez-vous que c’est peu de collaboration?' », Demande-t-il, Bien qu’il précise qu’il le fait « avec plaisir car nous devons payer toutes les taxes ».