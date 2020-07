‘Los Gipsy Kings’ réunit « Las Pijitanas » Noemí Salazar, Alba Carrillo et Estela Grande lors de la sixième saison

Ce qui a uni ‘GH VIP 7’, que personne ne le sépare. Cela a dû être pensé par Mediaset et le producteur Beta Espagne, qui ont décidé de réunir Noemí Salazar avec ses amis Alba Carrillo et Estela Grande dans la sixième saison de «Los Gipsy Kings». Ensemble, ils forment « Las Pijitanas« , une » famille « particulière de l’émission Cuatro qui a déjà commencé à enregistrer ses nouveaux versements.

Noemí Salazar, Alba Carrillo et Estela Grande, dans «GH VIP 7»

Les trois amis seront accompagnés de la mère d’Alba, Lucía Pariente; et Raquel Salazar, la mère de Noemi. Leur relation d’amitié s’est forgée il y a tout juste un an, lorsqu’ils se sont rencontrés dans la maison de «GH VIP 7» pendant près de 100 jours. Et c’est que les trois ont atteint la phase finale de la réalité qui a fini par gagner Adara Molinero. Alba était au bord de la victoire en tant que finaliste, tandis que Naomi et Estela étaient respectivement quatrième et cinquième classées.

De nouvelles familles

Au-delà du trio scintillant, les téléspectateurs pourront profiter de la García Losada, qui comprend le rImplémente Original Elías et Moncho Chavea. Les deux auront la collaboration spéciale de son ami proche Omar Montes. Le père, Raúl, est un pasteur évangélique et dans sa jeunesse, il a été le protagoniste du film «Yo, el Vaquilla».

D’un autre côté, la réalité promet des émotions fortes avec la nouvelle vie de La Rebe, désormais indépendante du Jiménez. Plus âgée et beaucoup plus mature, Rebe va relever un défi aux conséquences imprévisibles avec son fils José Daniel.

La sixième saison de «The Gipsy Kings» n’a toujours pas de date de sortie, mais tout indique que ce sera l’un des paris de la chaîne à partir de septembre. L’émission de téléréalité a clôturé son cinquième épisode à Cuatro avec une part de 7,4% et 1 059 000 téléspectateurs en moyenne.