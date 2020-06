Los Angeles : Pas de plages ni de feux d’artifice pour le 4 Juillet

Le comté de Los Angeles fermera à nouveau ses plages du 3 juillet au 6 juillet et interdira les feux d’artifice à la lumière du nombre croissant de cas de COVID-19.

«Fermer les plages et interdire les feux d’artifice pendant cet important week-end de vacances d’été a été une décision incroyablement difficile à prendre, mais c’est la décision responsable de protéger la santé publique et de protéger nos résidents contre un virus mortel.

Une hausse des nouveaux cas

Le week-end de vacances du 4 juillet signifie généralement de grandes foules et des rassemblements à célébrer, une recette pour une transmission accrue de COVID-19 », a déclaré lundi Barbara Ferrer, directrice de la santé publique du comté. «Nous devons tous prendre ce virus plus au sérieux et les résidents et les propriétaires d’entreprises doivent faire leur part.

La distance physique n’est pas facultative, le port d’un couvre-visage n’est pas facultatif, passer du temps uniquement avec ceux avec qui vous vivez n’est pas facultatif – ce sont des exigences de l’Ordre des agents de santé et ce sont les outils que nous avons pour nous protéger mutuellement, nos familles et les plus vulnérables de nos communautés. »

EN DIRECT – Coronavirus : Los Angeles va fermer ses plages par précaution – LCI pic.twitter.com/X0lWmsdu4o — Jessica (@Jessica15110642) June 30, 2020

Des mesures préventives nécessaires

Les fermetures commencent à 12 h 01 le vendredi et se terminent à 5 h le lundi suivant. Les jetées de plage, les parkings et les pistes cyclables seront également fermés. Long Beach, qui dispose d’un service de santé publique distinct, n’est pas concernée par ces ordonnances.

Le comté a ouvert ses portes le 13 mai avec des restrictions, ne permettant que les «activités océaniques» et «l’exercice». Au 12 juin, les restrictions avaient baissé pour permettre de s’asseoir sur le sable, de pique-niquer et de pêcher.

Plus tôt lundi, Ferrer a signalé un total de 2 903 nouveaux cas et 22 nouveaux décès lundi, soit un total de 100 772 cas et 3 326 décès. Elle a exhorté les résidents à rester à la maison et à respecter les directives relatives à la distance physique, et elle a «fortement» découragé les gens de se rendre à des réunions avec des amis pendant le week-end de vacances.