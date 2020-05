Lorsque votre film est en conserve après 4 ans de travail, écrivez une chanson à ce sujet

Tim Minchin est l’un de ces génies pop-culturels absolus, aux côtés de goûts de Alan Moore, Tom Stoppard, John Finnemore, Edgar Wright et Phoebe Waller-Bridge, des transgresseurs moyens que nous avons la chance d’être en vie en même temps qu’ils sortent des trucs. Parfois, au cours de ce voyage, on nous refuse les résultats de leur travail. En 2013, Minchin a déménagé avec sa famille à Los Angeles pour pouvoir travailler sur Larrikins, un film musical d’animation sur le thème australien prévu pour DreamWorks Animation, pour lequel il a écrit les chansons et devait co-diriger avec Chris Miller. Le film devait avoir une distribution de stars australiennes, dirigée par Hugh Jackman. Cependant, en mars 2017, le projet a été annulé, peut-être dans une décision de Comcast, qui avait acheté DreamWorks Animation un an plus tôt. Tim Minchin a qualifié le résultat d ‘«insupportable», notant qu’il avait refusé de nombreux projets au cours de ces quatre années et que «120 personnes travaillaient sur ce film». Lui et sa famille sont retournés à Sydney en janvier 2018.

Depuis lors, Tim Minchin a écrit et joué dans la comédie sombre plutôt fabuleuse Droit, et continue d’écrire et de jouer de nouvelles chansons. Mais en train de quitter Los Angeles pour retourner en Australie, il a écrit la chanson Quitter LAet collaborateur Tee Ken Ng passé un an à faire le clip vidéo qui l’accompagne. Les deux sont sacrément inspirés et se nourrissent l’un de l’autre. La chanson dépeint Los Angeles comme une ville bidimensionnelle peu profonde et peu gratifiante, incarnée par les « lettres laides sur une colline ». La vidéo crée une version bidimensionnelle de Los Angeles dans des découpes en carton, animée comme une zootrope, la forme originale d’animation qui a conduit à l’existence même du cinéma. Mais ce faisant, créez un spectacle visuel fabuleux, qui frappe certaines des plus grandes répliques de Minchin dans cette chanson, «une Emma Stone lapidée habillée à la La La Land, et…», un avion décrit comme un «tube de singes» et ces lettres dans leurs «glorieuses deux dimensions» jettent leur ombre, une vue platonicienne d’Hollywood. Prendre plaisir. Vous la regarderez deux fois pour la vidéo seule, puis le ver auriculaire aura coulé. Pas d’excuses…

https://www.youtube.com/watch?v=kX-ly8VxhLYVideo ne peut pas être chargé car JavaScript est désactivé: Quitter LA par Tim Minchin et Tee Ken Ng (https://www.youtube.com/watch?v = kX-ly8VxhLY)

