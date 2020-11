Lorsque Glasgow entre au niveau 4, les zones de chaque niveau et les nouvelles règles Covid expliquées

Nicola Sturgeon a annoncé que 11 zones en Écosse, dont Glasgow, seront soumises cette semaine aux restrictions Covid de niveau quatre. Le niveau quatre a les restrictions les plus sévères du système à cinq niveaux de l’Écosse. Sous le niveau quatre, les pubs, les restaurants et les magasins non essentiels doivent fermer, alors qu’il existe des règles strictes en matière de socialisation.La nouvelle intervient après que 717 personnes supplémentaires aient été testées positives pour le coronavirus en Écosse lundi, avec six autres décès. Quelles zones sont mises au niveau quatre? Les zones du conseil qui passent au niveau quatre sont la ville de Glasgow, le Renfrewshire, l’East Renfrewshire, l’East Dunbartonshire, le West Dunbartonshire, le North Lanarkshire, le South Lanarkshire, l’East Ayrshire, le South Ayrshire, Stirling et West Lothian. Annonçant le changement, le Premier ministre Nicola Sturgeon a déclaré: «Dans tous ces domaines, il y a des raisons de continuer à s’inquiéter.» Nicola Sturgeon a fait l’annonce mardi (Photo: Getty) Quand les restrictions commencent-elles et quand prendront-elles fin «Les restrictions entreront en vigueur à partir de 18 heures le vendredi 20 novembre.Mme Sturgeon a déclaré qu’elles seront en place pendant trois semaines et seront levées le vendredi 11 décembre, deux semaines avant Jésus-Christ. Mas.Quelles sont les restrictions de niveau quatre? Les restrictions de niveau quatre sont très proches du verrouillage total, bien que les écoles resteront ouvertes et que certaines socialisations en plein air soient autorisées.Les pubs et les restaurants seront contraints de fermer complètement, tout comme les coiffeurs, les gymnases et les en tant que cinémas. Les berceaux seront autorisés à socialiser par groupes de six, de jusqu’à deux ménages séparés, dans des espaces publics extérieurs. La socialisation dans les maisons privées et les jardins sera interdite.Les restrictions de voyage seront imposées à partir de vendredi, ce qui signifie que les déplacements vers et depuis les zones de niveau trois et quatre seront illégaux.Mme Sturgeon a déclaré: « Pour le dire sans détour – et nous Il faudra surveiller cela – si nous voyons des preuves que des gens de l’est ou du sud de l’Ayrshire visitent des endroits dans le nord de l’Ayrshire, ou que des gens de Glasgow vont à Inverclyde, nous n’aurions pas d’autre choix que de placer ces zones au niveau quatre également. Il est donc essentiel que nous respections tous les restrictions de voyage. »Le Premier ministre a ajouté:« Pour souligner à quel point cela est important, je peux confirmer que les directives qui ont été mises en place ces dernières semaines deviendront loi à partir de vendredi. »Les membres de la promenade publique devant un magasin de Noël fermé à Glasgow (Photo: PA) Qu’est-ce qui restera ouvert? ÉcolesBureaux essentiels Garde d’enfants (mais soumis à une intervention ciblée pouvant avoir un impact sur la capacité) Hôtels et chambres d’hôtes (mais uniquement à des fins professionnelles) Lieux de culte -pers sur la capacité) Qu’est-ce qui sera fermé? Pubs, restaurants et autres lieux d’accueil – à l’exception de la nourriture peut être servie dans les hôtelsBoutiques non essentiellesBureaux non essentielsGymètres Règles clés Les écoles et les universités continueront avec un apprentissage «mixte restreint», ce qui signifie que les cours doivent être offerts en ligne dans leur intégralité. Les sports de plein air sans contact seront autorisés. Les mariages et les funérailles sont toujours autorisés, avec une limite de cinq personnes pour les mariages et une limite de 20 personnes pour les funérailles. Pas de réceptions de mariage, mais réveils autorisés avec 20 personnesLes leçons de conduite ne peuvent pas avoir lieu Quels sont les autres niveaux en Écosse? Niveau 0Maximum de huit personnes de trois ménages autorisés à se rencontrer à l’intérieur. À l’extérieur, jusqu’à 15 personnes de cinq ménages Les pubs, bars et restaurants peuvent ouvrir, mais des restrictions d’horaires peuvent s’appliquer Les hôtels, les chambres d’hôtes, les gîtes, les caravanes et les campings peuvent ouvrir, mais les règles de socialisation doivent être respectées Aucun déplacement non essentiel vers ou des régions de niveau trois ou plus en Écosse et leurs équivalents dans le reste du Royaume-Uni. Exemptions pour les déplacements essentiels pour le travail, les études, les achats, la santé, les exercices en plein air, les mariages et les funérailles Les déplacements dans les zones réglementées sont autorisés uniquement pour des raisons essentielles. Les réglementations internationales en matière de quarantaine s’appliquent. Couvre-visage obligatoire dans les transports en commun Les commerces et les bâtiments publics peuvent ouvrir, tout comme les services de proximité tels que les coiffeurs, les barbiers, les tailleurs et les esthéticiennes Les lieux de travail peuvent ouvrir, mais le travail à domicile reste la valeur par défaut. Événements intérieurs autorisés avec un nombre restreint, mais pas de zones debout groupées Mariages, partenariats civils et funérailles autorisés, avec une limite de 50 personnes. Les lieux de culte ont une limite de 50 personnes Les écoles et les crèches peuvent ouvrir et les garderies informelles sont autorisées. Les universités et les collèges offrent un mélange d’apprentissage à distance et en face-à-faceTous les sports et exercices autorisés, cours de conduite autorisés, lieux de loisirs et de divertissement et attractions touristiques peuvent ouvrirNiveau 1Un maximum de six personnes de deux ménages peuvent se rencontrer, à l’intérieur et à l’extérieurPubs, bars et les restaurants peuvent ouvrir, mais des restrictions d’horaires peuvent s’appliquer Des hôtels, chambres d’hôtes, gîtes, caravanes et campings peuvent ouvrir, mais les règles de socialisation doivent être respectées Aucun déplacement non essentiel vers ou depuis les zones de niveau trois ou plus en Écosse et leurs équivalents en Écosse le reste du Royaume-Uni. Exemptions pour les déplacements essentiels pour le travail, les études, les achats, la santé, les exercices en plein air, les mariages et les funérailles Les déplacements dans les zones réglementées sont autorisés uniquement pour des raisons essentielles. Les réglementations internationales en matière de quarantaine s’appliquent. Couvre-visage obligatoire dans les transports en commun Les commerces et les bâtiments publics peuvent ouvrir, tout comme les services de proximité tels que les coiffeurs, les barbiers, les tailleurs et les esthéticiennes Les lieux de travail peuvent ouvrir, mais le travail à domicile reste la valeur par défaut et les gens ne devraient se rendre dans les bureaux que si cela est essentiel Les événements en plein air sont autorisés, si assis et avec beaucoup d’espace ouvert. Les petits événements en salle assis sont également autorisés.Les mariages, les partenariats civils et les funérailles peuvent avoir lieu, avec une limite de 20 personnes. Les lieux de culte ont une limite de 50. Les écoles et les crèches peuvent ouvrir et la garde d’enfants informelle est autorisée. Les universités et les collèges proposent un mélange d’apprentissage à distance et en face à face.Tous les sports et exercices sont autorisés, à l’exception des sports de contact pour adultes à l’intérieur. Les cours de conduite sont autorisés, les lieux de loisirs et de divertissement et les attractions touristiques peuvent être ouverts Niveau 2 Interdiction de visiter à domicile. Un maximum de six personnes de deux ménages peuvent se rencontrer à l’extérieur et dans les lieux publics, y compris les restaurants et les pubs. Les pubs, bars et restaurants peuvent ouvrir, mais des restrictions d’horaires peuvent s’appliquer. L’alcool ne peut être consommé qu’à l’intérieur avec un repas principal Les hôtels, les chambres d’hôtes, les gîtes, les caravanes et les campings peuvent ouvrir, mais les règles de socialisation doivent être respectées Aucun voyage non essentiel à destination ou en provenance de zones de niveau trois ou plus en Écosse et leurs équivalents en Écosse le reste du Royaume-Uni. Exemptions pour les déplacements essentiels pour le travail, les études, les achats, la santé, les exercices en plein air, les mariages et les funérailles Les déplacements dans les zones réglementées sont autorisés uniquement pour des raisons essentielles. Les réglementations internationales en matière de quarantaine s’appliquent. Couvre-visage obligatoire dans les transports en commun Les magasins et les bâtiments publics peuvent ouvrir, tout comme les services de proximité tels que les coiffeurs, les barbiers, les tailleurs et les esthéticiennes Les lieux de travail peuvent ouvrir, mais le travail à domicile reste la valeur par défaut et les personnes ne doivent se rendre dans les bureaux que si les événements essentiels ne sont pas autorisés, à l’intérieur ou à l’extérieur, sauf les événements drive-in Les mariages, les partenariats civils et les funérailles peuvent avoir lieu, avec une limite de 20 personnes. Les lieux de culte ont une limite de 50 écoles et crèches peuvent ouvrir mais avec des mesures de protection renforcées. La garde d’enfants informelle est autorisée, mais seuls les enfants peuvent entrer dans d’autres ménages. Les universités et les collèges proposent un mélange d’apprentissage à distance et en face à face.Tous les sports et exercices sont autorisés, à l’exception des sports de contact pour adultes à l’intérieur. Les leçons de conduite sont autorisées, les attractions touristiques peuvent ouvrir Les cinémas et les salles de jeux peuvent ouvrir, mais les centres de jeux, les fêtes foraines, les pistes de bowling intérieures, les théâtres, les salles de billard / billard, les salles de musique, les casinos, les salles de bingo et les boîtes de nuit fermés La majorité des régions écossaises ont été initialement placées dans les restrictions de niveau trois (Photo: Getty Images) Niveau 3 Interdiction de visite à domicile. Un maximum de six personnes de deux ménages peuvent se rencontrer à l’extérieur et dans les lieux publics, y compris les restaurants et les pubs.Pubs, bars et restaurants interdits de vendre de l’alcool à l’intérieur ou à l’extérieur. La nourriture peut toujours être vendue, mais des limites sur les heures d’ouverture peuvent s’appliquer Les hôtels, chambres d’hôtes, gîtes, caravanes et campings peuvent ouvrir, mais seuls les locaux sont encouragés. Séjours liés au travail autorisés Aucun déplacement non essentiel dans ou hors de la zone de niveau trois. Exemptions pour les déplacements essentiels pour le travail, les études, les achats, la santé, l’exercice en plein air, les mariages et les funérailles Les déplacements dans des zones restreintes ne sont autorisés que pour des raisons essentielles. Les réglementations internationales en matière de quarantaine s’appliquent Évitez l’utilisation non essentielle des transports publics. Dans la mesure du possible, évitez le covoiturage avec des personnes extérieures à la maison élargie. Couvre-visage obligatoire dans les transports en commun Les magasins et les bâtiments publics peuvent ouvrir, tout comme les services de proximité tels que les coiffeurs, les barbiers, les tailleurs et les esthéticiennes, mais des mesures de protection supplémentaires peuvent être nécessaires Les lieux de travail peuvent ouvrir, mais le travail à domicile reste la valeur par défaut et les gens ne devraient y aller aux bureaux si nécessaire Tous les événements sont interdits. Tous les lieux de loisirs et de divertissement sont fermés Les mariages, partenariats civils et funérailles peuvent avoir lieu, avec une limite de 20 personnes. Les lieux de culte ont une limite de 50. Les écoles et crèches peuvent ouvrir mais auront des mesures de protection renforcées. La garde d’enfants informelle est autorisée, mais seuls les enfants peuvent entrer dans d’autres ménages. Les universités et collèges proposent principalement un enseignement à distance.En intérieur, seul l’exercice individuel est autorisé, à l’exception des moins de 18 ans. À l’extérieur, tous les sports sont autorisés à l’exception des sports de contact pour adultes Les cours de conduite sont autorisés, les attractions touristiques peuvent ouvrir mais peuvent être amenées à fermer des zones intérieures.Les services publics sont réduits à Internet uniquement, sauf si c’est essentiel

