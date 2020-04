Cette folle moto concept de 2003 s’appelle la Dodge Tomahawk et elle était équipée d’un énorme moteur V10 de 8,3 L produisant 507 ch de puissance. Seul Dodge le ferait!

Si vous aimez les muscle cars américaines, vous devez absolument baver sur des voitures comme le Hellcat et le Demon by Dodge. Dodge est célèbre pour construire des voitures musclées avec une puissance maniaque, aucune n’ayant moins de 500 ch et certaines touchant même la marque des 1000 ch. Bien que cela ait encore un sens dans une supercar, enfin, avez-vous imaginé à quel point cette puissance se sentirait sur une moto? Il y a 17 ans, Dodge a peut-être pensé à la même question et a décidé de construire une moto avec un moteur V10. Attends quoi?

Lorsque Dodge a construit une moto, ils y ont mis un moteur V10 de 8,3 L

Oui, c’est exactement ce qu’ils ont fait. Ils ont pris un moteur V10 de 8,3 litres d’une supercar Viper avec 507PS de puissance et l’ont mis dans une moto. Connu sous le nom de Dodge Tomahawk Concept, ce monstre d’une machine a été présenté au Salon de l’auto de Détroit en 2003. Mais oubliez les chiffres pendant un moment et regardez cette sculpture en métal. Pour même monter un moteur V10 de 8,3 L sur une moto, Dodge a complètement repensé à quoi ressemble une moto essentiellement.

Si vous avez examiné de près ce Dodge Tomahawk, vous remarquerez qu’il est livré avec quatre roues – deux à chaque extrémité. Vous pourriez penser que cela défie déjà d’être une moto et même les experts diffèrent dans leur opinion à ce sujet. Ce n’est certainement pas une voiture et pour plus de raisons que cela, elle ressemble certainement à une moto. Deux roues à pneus doubles, un bras oscillant à chaque extrémité et une direction centrée sur le moyeu sont des raisons suffisantes. Il s’incline même et contre-braque comme le ferait une moto ordinaire. Alors oui, définitivement une moto.

Il a produit un 507PS maniaque de puissance.

Lisez aussi: Cette moto est équipée d’un moteur d’hélicoptère avec une vitesse de pointe de 445 km / h

Il s’agit essentiellement d’un moteur sur une paire de roues. Le moteur V10 de 8,3 L est enfermé dans un boîtier en aluminium avec des bras oscillants aux deux extrémités. Ajoutez un guidon, une paire de repose-pieds et un siège et le voilà, le type de moto le plus scandaleux. Ce concept a été inventé par le président de RM Motorsport, Bud Bennett. À ce moment-là, Chrysler, la société propriétaire de Dodge, avait dit à Bennett qu’il investirait de l’argent dans la production de 100 unités de ce type s’il pouvait 20 acheteurs sérieux pour le Tomahawk.

Lisez aussi: Que diriez-vous de Yamaha apporter cette moto hors route en Inde?

Heureusement ou malheureusement, cela ne s’est jamais produit et seulement une poignée d’entre eux l’ont été. Ils ont été vendus à des collectionneurs comme des «sculptures roulantes» pour un demi-million de dollars. C’est tellement scandaleux que vous n’avez probablement pas remarqué des trucs plus habituels comme les énormes freins à disque montés circonférentiellement, les leviers de commande exquis ou les phares à LED bien avant qu’ils ne soient si courants.