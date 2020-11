Lori Loughlin purgera deux mois de prison

2020-11-01 11:00:14

Lori Loughlin purgera ses deux mois complets de prison, sauf en cas d’épidémie de coronavirus.

La star de « Full House » sera isolée pendant ses deux premières semaines à la prison fédérale de Dublin, en Californie du Nord, avant de rejoindre la prison pour le reste de sa peine, avec une chance improbable que sa peine soit raccourcie.

Cependant, il est possible qu’en cas d’épidémie de COVID-19, elle purge le reste de sa peine ailleurs, rapporte TMZ.

En plus d’avoir purgé deux mois de prison, Lori a également été invitée à payer une amende de 150 000 $ et à effectuer 150 heures de travaux d’intérêt général pour sa participation au scandale des examens. L’actrice de 56 ans a initialement plaidé non coupable de complot en vue de commettre des pots-de-vin, mais elle a ensuite décidé de conclure un accord de plaidoyer.

Mossimo Giannulli – le mari de Lori, avec qui elle a Olivia, 21 ans, et Isabella, 22 ans – a également écopé de cinq mois de prison, ainsi qu’une amende de 250 000 $ et 250 heures de service pour sa participation à la controverse.

Pendant ce temps, Felicity Huffman a purgé sa peine pour son rôle dans la controverse sur les admissions à l’université.

L’actrice de 57 ans s’est précédemment excusée pour son comportement, admettant qu’il n’y avait aucune excuse pour sa tentative de tromper le système d’examen.

Elle a déclaré: « Il n’y a aucune excuse ou justification pour mes actions. Point final. Je voudrais à nouveau m’excuser auprès de ma fille, mon mari, ma famille et la communauté éducative pour mes actions. Et je tiens particulièrement à m’excuser auprès des étudiants qui travaillent. difficile chaque jour d’entrer à l’université, et à leurs parents qui font d’énormes sacrifices pour soutenir leurs enfants. «

