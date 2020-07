L’Oréal s’attaque au changement climatique avec son nouveau programme de développement durable

L’Oréal s’attaque de front au changement climatique avec son nouveau programme de développement durable L’Oréal pour l’avenir, ce qui signifie que les amateurs de beauté bénéficieront de produits plus respectueux de l’environnement.

Conçues dans le but de respecter les «limites planétaires», ses objectifs scientifiques couvriront tout le cycle de vie de ses produits.

L’Oréal: la beauté pour tous

Par exemple, les consommateurs bénéficieront de sa nouvelle Système d’étiquetage de l’impact environnemental et social du produit (approuvé par des experts scientifiques indépendants et vérifié par un auditeur indépendant) qui sera progressivement déployé pour toutes les marques L’Oréal.

L’accent est également mis sur le développement de produits respectueux de l’environnement, tels que le lancement récent de la gamme YSL Pure Shots, disponible en bouteilles rechargeables respectueuses de l’environnement.

Cibles de L’Oréal pour son nouveau programme de développement durable

o D’ici 2025, tous les sites de L’Oréal auront atteint la neutralité carbone en améliorant l’efficacité énergétique et en utilisant 100% d’énergie renouvelable.

o D’ici 2030, 100% des plastiques utilisés dans les emballages des produits de L’Oréal proviendront de sources recyclées ou biosourcées.

o D’ici 2030, L’Oréal réduira de 50% par produit fini, par rapport à 2016, la totalité de ses émissions de gaz à effet de serre.

L’Oréal a récemment lancé ses produits Pure Shots qui sont tous dans des bouteilles rechargeables écologiques.

Comme l’a déclaré Jean-Paul Agon, président-directeur général de L’Oréal: «La révolution durable de L’Oréal entre dans une nouvelle ère. Les défis auxquels la planète est confrontée sont sans précédent et il est essentiel d’accélérer nos efforts pour préserver un espace opérationnel sûr pour l’humanité. Nous le faisons dans nos propres opérations commerciales et dans notre contribution à la société dans son ensemble. »

Rodrigo Pizarro, PDG de L’Oréal Australie, a ajouté: «En tant que père, je regarde mes enfants et je ressens un besoin urgent de contribuer à façonner un avenir meilleur pour eux. D’éminents scientifiques nous disent que nous avons une décennie pour agir sur le changement climatique. Nous avons tous la responsabilité de faire partie de cette action et d’assurer un avenir sûr et prometteur aux générations qui nous succéderont. »

«En fin de compte, nous devons faire plus que simplement changer nos opérations commerciales – chaque entreprise doit également contribuer financièrement. La stratégie d’investissement à impact de L’Oréal nous permettra de contribuer à la résolution des défis environnementaux et sociaux mondiaux.

«La durabilité sociale est tout aussi importante que la durabilité environnementale, et nous nous engageons à soutenir financièrement l’autonomisation des communautés confrontées actuellement à une série de défis à travers le monde.» Rodrigo Pizarro, PDG de L’Oréal Australie

Transformer les activités de L’Oréal pour respecter les «limites planétaires»

La déclaration de L’Oréal a déclaré: «Les limites planétaires» sont des limites qui, si elles sont franchies, compromettront la capacité de la Terre en tant qu’habitat pour le développement humain. Le respect d’un espace d’exploitation sûr pour l’humanité doit être une priorité dans les décennies à venir, comme l’unanimité des scientifiques, c’est pourquoi L’Oréal vise à passer à un mode de fonctionnement de l’ensemble de son entreprise dans les limites de la planète.

Par conséquent, le Groupe a défini de nouveaux objectifs quantifiables pour 2030, pour lutter contre le changement climatique, comme le soutient l’initiative « Science Based Targets », mais va également plus loin en s’attaquant à trois autres enjeux environnementaux majeurs: la préservation de la biodiversité, la gestion durable de l’eau et utilisation circulaire des ressources. Pour s’assurer que son activité est respectueuse d’une planète aux ressources limitées et équitable pour les communautés avec lesquelles elle travaille, L’Oréal continuera non seulement à réduire ses impacts environnementaux directs, mais également à réduire les impacts de l’ensemble de son activité, y compris ceux de ses fournisseurs. et les consommateurs.

Comme Alexandra Palt, directrice générale de la responsabilité d’entreprise de L’Oréal, a ajouté: «Au cours de la dernière décennie, nous avons profondément transformé notre entreprise, plaçant la durabilité au cœur même de notre modèle d’entreprise. Avec nos nouveaux engagements, nous entrons dans une nouvelle phase d’accélération de cette transformation: aller au-delà de notre impact environnemental direct, aider les consommateurs à faire des choix plus durables et générer une contribution sociale et environnementale positive.

«En tant que leader de l’industrie, nous considérons que notre rôle est de contribuer à la construction d’une société inclusive et durable», a-t-il déclaré.

La durabilité d’Oreal

Un exemple concret de ce que L’Oréal veut réaliser: d’ici 2025, tous les sites industriels, administratifs et de recherche du Groupe atteindront la neutralité carbone en améliorant l’efficacité énergétique et en utilisant 100% d’énergies renouvelables. Par cet engagement, L’Oréal souhaite contribuer à la transition énergétique dans les pays où il opère.

Contribuer à relever les défis mondiaux en répondant aux besoins sociaux et environnementaux urgents, grâce à un plan sans précédent lancé en mai 2020:

L’Oréal a annoncé en mai 2020 qu’elle allouerait 150 millions d’euros pour répondre aux problèmes sociaux et environnementaux urgents:

* L’Oréal investit 100 millions d’euros dans des investissements d’impact, afin de relever les principaux défis environnementaux. Un montant de 50 millions d’euros sera utilisé pour financer des projets de restauration d’écosystèmes marins et forestiers naturels endommagés par le biais d’un fonds appelé L’Oréal Fund for Nature Regeneration, géré par Mirova, filiale de Natixis Investment Managers, dédié à l’investissement à impact. 50 millions d’euros supplémentaires seront consacrés au financement de projets liés à l’économie circulaire.

* Pour aider les femmes vulnérables, L’Oréal crée également un fonds de dotation caritative de 50 millions d’euros. Il soutiendra les organisations de terrain et les organisations caritatives locales dans leurs efforts pour lutter contre la pauvreté, aider les femmes à réussir leur intégration sociale et professionnelle, fournir une aide d’urgence aux femmes réfugiées et handicapées, prévenir la violence contre les femmes et soutenir les victimes.

À propos des engagements de L’Oréal en matière de développement durable: nous ne partons pas de zéro

Très tôt, L’Oréal a pris conscience de la nécessité de répondre aux enjeux environnementaux. En tant qu’entreprise industrielle, elle a décidé que la lutte contre l’impact environnemental de ses usines et de ses centres de distribution était la première étape la plus évidente, et nécessaire, pour commencer son processus de transformation. Cette première phase est presque terminée.

 Depuis 2005, le Groupe a réduit les émissions de CO2 de ses usines et de ses centres de distribution de 78% en valeur absolue, dépassant son objectif initial de 60% d’ici 2020, tandis que le volume de production a augmenté de 37% sur la même période.

 Fin 2019, L’Oréal comptait 35 sites neutres en carbone (ce qui signifie qu’ils utilisent 100% d’énergie renouvelable), dont 14 usines.

En 2013, L’Oréal a décidé d’aborder le cœur de son activité: le développement de produits de beauté, son programme mondial de développement durable Sharing Beauty With All, annonçant des objectifs tangibles de développement durable à l’horizon 2020. A sa base, un outil innovant baptisé SPOT (for Sustainable Product Optimization Tool), conçu pour évaluer et améliorer les performances environnementales et sociales des produits de toutes les marques. La durabilité est désormais pleinement intégrée dans le processus de conception des nouveaux produits du Groupe, dès les premières étapes.

 85% des produits créés ou rénovés en 2019 avaient un profil environnemental et social amélioré.

 Fin 2019, L’Oréal a aidé 90 635 personnes issues de communautés défavorisées à trouver un emploi grâce aux programmes d’achat solidaire et d’inclusion.

 L’Oréal est la seule entreprise au monde à avoir obtenu la note «A» dans les trois classements du CDP – protection du climat, gestion de l’eau, préservation des forêts – pendant 4 années consécutives.

La recherche et l’innovation, et une équipe de recherche de 4 100 personnes, travaillent pour atteindre la stratégie et les objectifs de L’Oréal.

Pour plus d’informations sur les nouveaux produits durables de L’Oréal, visitez ici.