Lordstown Motors : présentation d’un SUV 100 % électrique

C’est une nouvelle surprenante qui interpelle les acteurs sur le marché de l’automobile électrique. Une entreprise peu connue jusqu’alors lance un pick-up 100 % écologique qui serait en circulation vers l’année 2021.

C’est une nouvelle qui a choqué plus d’un sur le marché de la voiture exclusivement électrique. Le célèbre constructeur Tesla fut devancé par une start-up jusque-là inconnue. L’officialisation du produit : un SUV 100 % électrique a été à la source de cette choquante animation. Steve Burns, le PDG de Lordstown Motors s’est exprimé sur la présentation d’un modèle de SUV qui ne fonctionnera pas par combustion interne, mais exclusivement avec l’énergie électrique. Le salon de Détroit fut pour cela le moment choisi. Toutefois, un report de cette date prévue se profile à l’horizon. Le PDG de la Start-up a alors informé au public que cette promulgation se ferait en ligne.

Qui est Lordstown Motors ?

Il est normal de chercher à savoir qui se cache derrière la déclaration qui a créé la surprise générale. Lordstown Motors est une Start-up qui se dédie à la conception de véhicules électriques pour révolutionner le marché de l’automobile. C’est une filiale de Workhorse Group, une entreprise américaine focalisant ses efforts dans la production de véhicules de livraison et utilitaires 100 % électriques. Cette firme est demeurée discrète jusqu’à l’annonce de ce nouveau produit. Elle devance désormais les grands noms de la fabrication de ce type de voiture.

Jusqu’à aujourd’hui, les géants du secteur sont pour la plupart en phase de test. Aucune réalisation n’est fonctionnelle pour ce modèle de véhicule. La firme se lance donc dans la bataille des précurseurs pour des automobiles révolutionnaires et qui seraient mis à la disposition des particuliers très prochainement. Des sceptiques s’avancent sur l’impossibilité du lancement de la production de ce SUV à l’horizon 2021. Le public ne peut actuellement que se satisfaire des croquis sans autres aperçus plus concrets.

Les caractéristiques de l’Endurance

Quelques informations ont été divulguées par l’entreprise au sujet des performances du SUV. Le modèle dénommé Endurance ne coûtera pas moins de 52 000 dollars. Ce montant est fixé comme prix de base, mais il peut être revu à la hausse avec une montée en gamme. À la question centrale de l’autonomie, elle est prévue pour des distances de 200 à 260 milles, soit de 300 à 400 kilomètres environ. Elle aura une capacité de 2721 kilogrammes et une vitesse de pointe avoisinant les 130kh. Sa puissance de 600 chevaux est garantie par les moteurs installés dans les moyeux de roues.

Le produit en question est un pick-up imposant avec des mensurations supérieures aux standards actuels. Ce nouvel arrivant se doit de se faire une place parmi la concurrence à l’instar des Likes de Ford ou Rivian et Gm. Selon les dires du premier responsable du projet, Lordstown a de plus hautes ambitions. Après celui-ci, la start-up prévoit la production de SUV et de pick-up de taille moyenne selon encore les déclarations de son PDG.

Qu’en est-il du respect des délais de mise en circulation ?

Les dirigeants de l’entreprise rassemblent petit à petit les moyens nécessaires pour une fabrication en usine. Récemment, la firme a fait l’acquisition d’un local de production laissé à l’abandon appartenant à la marque Général Motors. D’après les précommandes, la firme prévoit d’embaucher quelque 600 travailleurs pour travailler dans l’usine nouvellement acquise. Pour 2022, un effectif bien plus important de l’ordre de 3000 à 4000 employés sera engagé dans le cadre du projet.

En affirmant une mise en circulation de l’Endurance pour la fin de cette année, l’ambition se ressent fortement. Malgré le Covid 19, les dirigeants de Lordstown Motors se disent confiants quant à la bonne marche des procédures. À titre informatif, le plus grand souci de la firme Lordstown Motors dans le lancement de ce SUV est la mise en service de l’usine. L’équipement à installer vaut plus que le montant de l’achat du local en lui-même.

La première étape consistera à la mise en circulation de 30 camions Endurance en guise de commencement. Les commandes seront par la suite effectuées. Les pièces de la voiture, comme les batteries et les moteurs, seront fabriquées en interne.