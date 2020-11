L’Ordre des Jésuites: comment le catholicisme a conquis le monde

Histoire médiévale | 17 octobre 2020

Version monochrome de l’emblème IHS des jésuites. (Moranski / Wikimedia Commons)

Formé en 1540, l’Ordre des Jésuites a commencé comme une secte de moines militaristes ordonnés par l’Église catholique pour parcourir le monde, répandant la parole du Christ. Leur travail n’était pas simple: on attendait d’eux qu’ils convertissent littéralement tous ceux qu’ils rencontraient, ce qui en faisait des parias dans une grande partie du monde, alors même qu’ils amenaient des millions à leur troupeau. Au cours des centaines d’années que l’Ordre des Jésuites a donné le coup d’envoi, ils ont inspiré des théories du complot et des débats sur leurs pratiques, mais ils ont également fait beaucoup de bien. Comme pour toute société secrète, il y a beaucoup à analyser sur l’Ordre des Jésuites.

Établissement de l’ordre des jésuites

Six ans avant la création officielle de l’Ordre des Jésuites, Ignace de Loyola, un soldat espagnol qui avait connu un réveil religieux, déposa les armes et inspira six de ses étudiants à prononcer des vœux de pauvreté et de chasteté au service de la conversion du plus grand nombre de musulmans. au catholicisme que possible. Il y avait juste un problème: Loyola et ses partisans ne pouvaient pas voyager au Moyen-Orient, grâce aux guerres turques. Ils sont plutôt allés à Rome pour rencontrer le pape, pensant qu’il pourrait avoir des idées et peut-être même les officialiser. En 1540, le Pape Paul III approuva finalement la demande de Loyola de former une nouvelle société religieuse, et l’Ordre des Jésuites, AKA la Compagnie de Jésus, était officiellement sanctionné.

Le Père Marquette et les Indiens. (Wilhelm Lamprecht / Wikimedia Commons)

Ils vivent, ils meurent, ils revivent

L’Ordre des Jésuites a peut-être été militariste dans ses débuts, son apparence et toute son ambiance, mais la première chose que ce groupe a faite a été construire des écoles à travers l’Europe où les étudiants ont appris la théologie en plus de études classiques. En 40 ans, le groupe avait construit plus de 30 écoles primaires et secondaires en Europe ainsi qu’une à Macao et une école d’art au Japon.

De là, ils ont parcouru le monde en mission, et dans les années 1600, ils étaient intégrés dans des communautés partout en Amérique du Nord. Ils ont noué des liens avec les tribus des Amérindiens qu’ils ont tenté de convertir au catholicisme, ce qui a agacé les monarchies d’Espagne et du Portugal parce que le nouveau Les cités-États chrétiennes amérindiennes, appelées «réductions», ont empêché les résidents de être enfermé dans l’esclavage. Dans les années 1760, ce ennemis puissants conduit à la fermeture des universités jésuites en France et à l’expulsion des membres de l’ordre d’Espagne et de toutes ses colonies. En 1773, le pape Clément XIV abolit l’ordre pour de bon – du moins le pensait-il.

Un peu plus de 40 ans après la dispersion de l’Ordre des Jésuites, le Pape Pie VII restauré les jésuites à leur niveau d’origine. Au XIXe siècle, les jésuites ont fondé 22 autres universités, mais tout le monde n’était pas content de les revoir en action. Les jésuites ont été interdits de Norvège en 1814, et l’Espagne a emboîté le pas dans les années 1930, principalement au motif que l’ordre servait un pouvoir supérieur au gouvernement de l’État.

Gravure de Willy Stöwer: Le naufrage du Titanic. (Willy Stöwer / Wikimedia Commons)

Les jésuites ont-ils coulé Titanesque? (Non.)

Les théoriciens du complot croient que les jésuites ont été secrètement établis pour être une sorte d’armée catholique, attendant de renverser le gouvernement d’un pays à la parole d’un mot secret du pape. Ils sont depuis longtemps assis au centre des théories sur tout, de l’Église catholique à une supposée banque mondiale secrète en passant par la naufrage du Titanesque.

Selon la théorie, JP Morgan a organisé une réunion en 1910 avec sept grands financiers qui étaient tous liés aux jésuites et voulaient créer une banque centrale qui deviendrait la Réserve fédérale. Malheureusement, il y avait trois choses – ou plutôt trois personnes – sur leur chemin: Benjamin Guggenheim, Isidor Straus et John Jacob Astor IV. Pour supprimer ces embêtants obstacles, les jésuites auraient demandé à Morgan de financer la construction du Titanesque, assurez-vous que ces gars étaient à bord, et couler le navire. Une fois la Titanesque coulé, ils étaient libres de créer la Réserve fédérale en 1913, juste à temps pour que les jésuites lancent la Première Guerre mondiale.

Pape François, le premier pape jésuite. (Tânia Rêgo / Agência Brasil / Wikimedia Commons)

Les héros de l’Holocauste et le premier pape jésuite

Au début de la Seconde Guerre mondiale, plus de 150 prêtres jésuites ont été tués par les nazis, leurs journaux ont été pillés et de nombreuses écoles ont été fermées sous la pression d’Hitler et de ses acolytes. Apparemment, personne n’a dit aux nazis qu’il ne fallait pas jouer avec les jésuites, car ils contrôlent secrètement le monde et tout, et uns nous le savons, les jésuites n’étaient pas les personnes les plus persécutées de la Seconde Guerre mondiale. Au moment où le parti nazi a commencé à anéantir systématiquement le peuple juif, il s’était fermement mis du mauvais côté des jésuites, et les prêtres et les religieuses jésuites faisaient tout ce qu’ils pouvaient pour cacher les enfants juifs dans les couvents et les écoles avec les jésuites de France. Ils ont aidé des milliers de Juifs survivre à l’Holocauste.

Il n’est donc peut-être pas surprenant qu’après la Seconde Guerre mondiale, le nombre de jésuites ait atteint un sommet dans les années 1950. Même si leur nombre diminue, cependant, leurs institutions ont continué de croître, grâce au dévouement du Vatican à créer des écoles jésuites dans les zones urbaines. En 2013, le groupe a finalement réalisé le rêve le plus fou de Loyola lorsque le cardinal jésuite Jorge Bergoglio est devenu le pape François.