Lord of the Rings Cast retourne à la communauté sur Reunited Apart

Acteur Josh Gad vit le rêve d’un fanboy pour sa web talk série Réunis à part. Hollywood étant toujours en quarantaine, Gad a pu établir des retrouvailles avec la vidéoconférence Zoom. Parmi les franchises couvertes figurent Les Goonies, Éclaboussure, et Retour vers le futur. Le week-end dernier, les acteurs et l’équipe de Le Seigneur des Anneaux est apparu pour une réunion pour les gouverner tous. Gad a conçu la série pour promouvoir divers organismes de bienfaisance. le le Seigneur des Anneaux épisode a recueilli des fonds pour No Kid Hungry. Parmi ceux qui sont apparus, il y avait toute la Comté dans Elijah Wood, Sean Astin (qui a déjà participé à Les Goonies épisode), Dominic Monaghan, et Billy Boyd, qui ont joué Frodon, Sam, Merry et Pippin, respectivement.

Réunion du Seigneur des Anneaux: Humains, Nains, Hobbits et Elfes, Oh, mon Dieu!

Les retrouvailles ne s’arrêtent certainement pas aux hobbits. Le reste de la bourse en Ian McKellan (Gandalf), Viggo Mortensen (Aragorn), Orlando Bloom (Legolas), John Rhys-Davies (Gimli), et Sean Bean (Boromir) s’est également arrêté. Autres acteurs Andy Serkis (Gollum), Miranda Otto (Eowyn), Karl Urban (Eomer), Liv Tyler (Arwen), scénariste Philippa Boyenset directeur Peter Jackson est venu en tant qu’invités spéciaux. Le casting a répondu à des questions triviales, recréé des scènes et partagé des histoires de l’ensemble. L’une des scènes, Jackson se souvient avoir donné à la hâte ses lignes à Bean avant que Boromir ne prononce son discours au conseil d’Elrond, qui a également donné naissance au mème «On ne se rend pas simplement dans le Mordor». « Tout ce discours que Sean a dû prononcer au conseil d’Elrond », a déclaré Jackson, « [It] a été écrit la veille… nous l’avons remis à Sean le matin de son arrivée. Ce que Sean a fait, ce que j’ai trouvé très intelligent, c’est qu’il a obtenu un imprimé du discours collé sur son genou. Quand il aura fait cette scène, vous verrez… « Jackson recréa la pose faite par Bean, ce qui finit par le mème. Réunis à part est diffusé le dimanche sur YouTube. Vous pouvez regarder l’épisode ci-dessous.

Le post Lord of the Rings Cast Return to the Fellowship sur Reunited Apart est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.