Lord and Miller Universal Monster Movie mettra en vedette Channing Tatum – / Film

La renaissance du monstre universel continue. Après avoir échoué lamentablement avec l’univers sombre interconnecté, Universal a rebondi avec L’homme invisible et les projets de futurs films autonomes. La dernière entrée est un projet Unititled Monster sans titre développé par Phil Lord et Chris Miller. Les détails sont vagues pour le moment, mais nous savons que le film réunira Lord et Miller avec 21 Jump Street Star Channing Tatum.

Deadline a le scoop sur la comédie monstre sans titre venant d’Universal et Phil Lord et Chris Miller, avec Channing Tatum sur le point de jouer. On dit que le film est « un thriller moderne et ironique inspiré de l’héritage de monstre classique d’Universal avec Tatum sur le point de jouer. » Cela ressemble à quelque chose qui ressemble à Abbott et Costello rencontrent Frankenstein, et je suis là pour ça. Deadline ajoute que « le projet est une réinvention audacieuse du genre de l’un des personnages les plus appréciés du studio dans l’univers des monstres. »

L’idée du film est venue de Magic Mike écrivain Reid Carolin, et Wes Tooke (Midway) gère le script. Lord et Miller produiront pour leur bannière de production Lord Miller avec Tatum, Carolin et Peter Kiernan, qui produiront à travers leur bannière de l’Association libre. Aditya Sood de Lord Miller produit également.

Ce n’est que le dernier d’une série de films Universal à venir destinés à revisiter les classiques Universal Monsters. Il était une fois, Universal avait de grands projets pour une série de films connectés de type Marvel sous la bannière Dark Universe. Mais les choses ont pris un départ difficile avec La momie en 2017. Ce film de Tom Cruise n’a pas fait les numéros du box-office qu’Universal espérait, et alors qu’ils essayaient d’aller de l’avant avec une nouvelle approche Mariée de Frankenstein du réalisateur Bill Condon, ils ont finalement débranché la fiche.

Cependant, Universal n’a pas abandonné. Ils sont revenus dans le monstre biz avec l’excellent de Leigh Whannell Homme invisible. Ce film a été un succès et depuis sa sortie, Universal a progressé avec plusieurs autres titres liés aux monstres. Il y a Femme invisible de la réalisatrice Elizabeth Banks (malgré le titre, c’est ne pas liés à Whannell Homme invisible); puis il y a le Dracula retombées Renfield du réalisateur Dexter Fletcher; Paul Feig Armée sombre, qui est censé présenter des monstres universels classiques; Le Monster Mash, dont nous ne savons pas vraiment grand-chose; un projet sans titre de James Wan; et une nouvelle approche Le loup garou avec Ryan Gosling et réalisé par Homme invisible cinéaste Leigh Whannell.

La seule chose que tous ces films ont en commun est qu’ils n’ont rien en commun, et c’est un choix judicieux. Plutôt que d’essayer de fabriquer leur propre univers cinématographique, Universal crée plutôt des films de monstres autonomes.

