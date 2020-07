L’orbiteur Hope Mars des EAU: voici 6 choses à savoir sur la mission historique

Les Émirats arabes unis (EAU) envoient un vaisseau spatial appelé Hope vers Mars dans ce qui deviendra, en cas de succès, la première mission interplanétaire basée hors de la région arabe.

La mission se concentre sur la compréhension Mars’ météo et atmosphère. C’est un sujet que de nombreuses missions ont abordé auparavant, mais le vaisseau spatial Hope adoptera une nouvelle approche plus complète de la question. Les EAU espèrent que la mission aidera les scientifiques du monde entier à comprendre comment le temps change sur la planète rouge au cours d’une journée et entre les saisons martiennes; la mission pourrait également faire la lumière sur la façon dont notre monde voisin perd son atmosphère .

Voici votre feuille de triche pour la mission.

Hope est la première mission des EAU au-delà de l’orbite terrestre

Un ingénieur au travail sur l’orbiteur Hope dans la salle blanche. (Crédit d’image: MBRSC)

Les EAU sont encore relativement nouveaux dans le domaine du vol spatial, participant pour la première fois au lancement d’un satellite en 2009 en partenariat avec une société sud-coréenne. Le premier satellite de construction nationale du pays, une mission d’observation de la Terre appelée KhalifaSat, lancé en 2018 .

Hope est la toute première incursion du pays au-delà de l’orbite terrestre. Comme pour ses premiers satellites, les Émirats arabes unis ont recruté des partenaires pour aider à rendre la mission plus réalisable et à développer le savoir-faire nécessaire à la mission. Dans ce cas, les Émirats arabes unis se sont associés à trois universités américaines qui accueillent des professeurs expérimentés sur les engins spatiaux de Mars.

La mission devait être rapide et bon marché

Les dignitaires des Émirats arabes unis lors de l’événement de 2014 annonçant le projet Emirates Mars Mission. (Crédit d’image: MBRSC)

La mission Hope, également appelée mission Emirates Mars, a été annoncée pour la première fois en 2014 comme un moyen de stimuler le développement économique et technologique. La mission était accompagnée de plusieurs stipulations: bien que le projet soit basé sur des partenariats, l’équipe devait construire le vaisseau spatial non seulement l’acheter, et le vaisseau spatial devait arriver sur Mars avant décembre 2021, lorsque les EAU fêteront leur 50e anniversaire . Ce délai a nécessité un lancement cet été en raison des alignements orbitaux délicats qui ont mis les fenêtres de lancement de Mars à 26 mois les unes des autres.

Et, bien sûr, la mission ne pouvait pas être trop chère. Au total, le vaisseau spatial et son lancement ont coûté 200 millions de dollars, selon les Émirats arabes unis, bien que ce nombre n’inclue pas les coûts d’exploitation de la mission dans l’espace.

Les Émirats arabes unis pourraient être la cinquième entité à visiter Mars

Une vue du deuxième étage de la fusée qui lancera la mission Hope des EAU sur Mars. (Crédit d’image: MBRSC)

Mars est dur. À ce jour, seules quatre entités ont visité avec succès Mars : NASA, Russie, Agence spatiale européenne et Inde. Si tout se passe bien, les EAU rejoindraient ce contingent.

Mais le pays ne sera peut-être pas le cinquième visiteur de Mars car La Chine lance également sa première mission sur Mars cet été alors que les orbites s’alignent. Aucune des deux missions n’a encore annoncé quand précisément elle arrivera sur la planète rouge, bien que les deux soient sur la bonne voie pour un rendez-vous début 2021.

(La mission Mars 2020 de la NASA, mettant en vedette l’énorme Rover de persévérance , vise la même fenêtre de lancement de trois semaines.)

L’espoir porte trois instruments

Spectromètre infrarouge de Hope vu avant d’être chargé sur le vaisseau spatial. (Crédit d’image: MBRSC)

Hope, qui a à peu près la taille d’un SUV, porte trois instruments . L’un est un imageur, qui capturera des photographies en lumière optique et ultraviolette. Les deux autres sont des spectromètres, qui divisent la lumière en longueurs d’onde spécifiques présentes, l’un travaillant sur les ultraviolets et l’autre sur la lumière infrarouge.

En équipe, les trois instruments permettront à Hope d’étudier la mince atmosphère riche en dioxyde de carbone de Mars afin de mieux comprendre le temps de la planète rouge et comment elle perd son atmosphère dans l’espace.

Hope aura une orbite unique sur Mars

Représentation artistique de la sonde Hope au travail autour de Mars. (Crédit d’image: MBRSC)

Alors que les instruments de la mission s’appuient sur la technologie existante, le vaisseau spatial Hope utilisera une tactique unique pour rassembler ses données scientifiques : voyageant sur une orbite autour de Mars qu’aucune sonde n’a prise auparavant. Toutes les 55 heures, le vaisseau spatial effectuera une boucle autour de l’équateur de la planète, volant entre 20 000 et 43 000 kilomètres (12 000 à 27 000 kilomètres) au-dessus de la surface martienne.

Ce chemin permettra à la sonde d’étudier les changements de temps au cours de la journée martienne complète, qui dure un peu plus longtemps qu’une journée terrestre, et de l’année, qui dure près de deux années terrestres. La mission principale se poursuivra pendant un an sur Mars.

Les EAU veulent que les humains suivent Hope to Mars

Hazzaa AlMansoori, participante aux vols spatiaux des EAU, pose à bord d’une capsule Soyouz à destination de la Station spatiale internationale en septembre 2019. (Crédit d’image: NASA)

Le choix d’envoyer son premier robot interplanétaire sur Mars correspond à d’autres priorités du programme spatial des EAU. Actuellement, le principal objectif des vols spatiaux humains du pays est d’envoyer des astronautes au Station spatiale internationale ; le premier astronaute émirati, Hazzaa AlMansoori, a été lancé en septembre 2019 pour un vol d’une semaine. Les EAU recrutent déjà leur prochaine paire d’astronautes et élaborent des stratégies pour des missions plus longues en orbite.

Mais la planète rouge s’inscrit également fermement dans les objectifs des EAU. Le pays se prépare à participer à un Mission analogique sur Mars pour la première fois plus tard cette année. Si tout se passe comme prévu, le pays pourrait bientôt accueillir de telles missions analogiques, ainsi que d’autres recherches axées sur Mars, dans l’installation de Mars Science City qu’il envisage de construire dans le désert.

Envoyez un courriel à Meghan Bartels à [email protected] ou suivez-la sur Twitter @meghanbartels. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.