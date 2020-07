L’orange est perdue dans la forêt de la production d’origine

Quiconque pense que la pire chose qui puisse vous arriver sur le Camino de Santiago est de partager une chambre avec un ronfleur né, n’a pas vu ‘Caminantes’. Les débuts d’Orange dans le domaine de la production originale dans notre pays parient sur un genre inhabituel sur le petit écran: la terreur. Et il ne le fait pas timidement, puisqu’il essaie de se démarquer en utilisant la ressource du images trouvées, créé par « Cannibal Holocaust » et popularisé par « Blair’s Witch Project ». Comme ces titres cultes, ‘Caminantes’ essaie de fusionner avec la nature, où résident les menaces effrayantes, et il le fait, littéralement, à travers le regard perplexe de cinq jeunes pèlerins.

Carlos Suárez dans ‘Caminantes’

Ce groupe d’amis voyage vers le nord pour entreprendre le Camino de Santiago, une expérience réservée à la découverte personnelle, qui est écourtée lorsqu’ils sont piégés dans la jungle d’Irati (Navarre). Le choix de ce paramètre est sûrement le point le plus réussi de la série, qui dépeint le site à travers le point de vue subjectif des protagonistes, puisque tout ce que nous voyons a été enregistré par les personnages eux-mêmes avec leurs téléphones portables. L’œuvre est découverte au début de la fiction et Au fil de ses huit épisodes on découvre ce qui les a amenés à disparaître.

La série elle-même a été tournée avec des téléphones portables pour obtenir une esthétique cohérente avec son histoire, bien que le réalisme perd de sa cohérence lorsque le format choisi rend les décisions des personnages moins crédibles. L’utilisation de images trouvées du réalisateur Koldo Serra (« La Casa de Papel ») donne lieu à un résultat irrégulier, avec une certaine personnalité en raison de son dynamisme indéniable, mais qui souffre d’empêcher le spectateur d’être un fervent fan de productions de genre immergées dans son monde . Ayant dit cela, Qui aime la terreur par-dessus tout, peut trouver dans ‘Walkers’ une expérience qui respecte et s’immerge pleinement dans la génétique du genre..

Daniel Ibáñez dans ‘Caminantes’

Filtrer la violence

Cette immersion interrompue est due au fait qu’en misant pleinement sur la subjectivité du point de vue, la caméra devient un personnage de plus, dont les actes et le comportement sont susceptibles d’être jugés par le spectateur. Bien que, dans un premier temps, vous puissiez acheter le discours que nous sommes tous devenus cinéastes avec les derniers réseaux sociaux et mobiles, il y a des moments où la tension est frustrée par l’improbabilité du raisonnement des protagonistes. Et s’il y a un genre qui décline surtout lorsque son atmosphère se dilue, c’est la terreur, car sans ce crochet la peur peut devenir une parodie d’elle-même.

Dans ce sens, Les meilleurs moments de « marcheurs » surviennent lorsque les scènes ont de la place pour respirer. C’est à ce moment que le scénario de José A. Pérez Ledo et la performance derrière la caméra de Serra se marient le mieux, tout comme quand une violence sombre est montrée jouant avec des filtres vraiment macabres. Cependant, la brièveté des chapitres, qui font environ un quart d’heure, est une épée à double tranchant, car certains en savent très peu et d’autres font mieux avec la clé et font un meilleur usage de cette condensation. Comme pour «Serviteur» ou «Retrouvailles», ici le format réduit est revendiqué comme une option optimale pour concentrer l’intrigue, mais dans ce cas, l’impact est atténué par l’inégalité entre les livraisons.

Quant au casting, il convient de souligner le travail de casting, qui réussit à s’appuyer sur le talent de jeunes à fort potentiel, comme Alexandra Pino, Daniel Ibáñez, Carlos Suárez, Songa Park et Lucas Miramón. Tous sont confrontés à un défi très physique et réussissent dans le processus, poussant à l’extrême des personnages qui n’ont pas une grande profondeur, mais sont très définis dès le départ. Et, en fin de compte, c’est «Walkers»: une série de bonnes intentions, dans laquelle l’effort investi et le désir de faire quelque chose de différent sont plus qu’évidents, mais qui ne se distinguent pas comme une expérience indispensable.