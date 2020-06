L’or unique du Royaume-Uni a fait le plus gros don contre la pandémie

En mai, le monde a appris que Scott Disick et Sofia Richie s’étaient séparés après trois ans de fréquentation.



Compte tenu des différences d’âge et de mode de vie, nous avons été un peu surpris que les deux aient réussi à durer aussi longtemps.



Mais ailleurs sur notre World Wide Web, Scofia stans (qui est apparemment un groupe de personnes qui existent réellement) était profondément bouleversé et confus.



Ces gens ont été stupéfaits par la rupture, et ils ont demandé des réponses.



Ils voulaient savoir comment il était possible que ce père de trois enfants de 37 ans et ce mannequin et actrice en herbe de 21 ans aient pu s’éloigner.



Et apparemment, certains d’entre eux voulaient aussi un bouc émissaire.



Et pour cela, ils se sont tournés vers Kourtney Kardashian.



Oui, depuis des semaines, nous entendons des rumeurs selon lesquelles Scott et Kourtney sont de retour ensemble.



Certains sont même allés jusqu’à prétendre que Disick et Kardashian se mettaient à secouer pendant la quarantaine.



Cette rumeur a été facilement réfutée, bien sûr.



D’autres ont insisté pour que Sofia soit chassée par le flirt constant de Scott et Kourtney.



Celui-là était probablement BS aussi – mais maintenant qu’ils sont à nouveau célibataires?



Eh bien, ce n’est plus si difficile de penser que deux ex peuvent mélanger un peu d’action «amis avec avantages» dans leur partenariat de coparentalité.



Le dernier indice nous vient du Wyoming, où l’ensemble du clan Kard s’est réuni sur le territoire de Kanye pour célébrer le septième anniversaire de North West.



Du point de vue des potins, il peut ne pas sembler qu’il se passe beaucoup de choses sur cette photo (Kourt l’a légendé simplement, « mornin ». « )



Mais un fan aux yeux d’aigle a souligné que le plaid particulier que Kourtney bascule sur cette photo pourrait en dire long sur la façon dont elle l’a dépensée, euh… temps d’arrêt dans l’État de Cowboy.



« Kourtney porte vraiment la flanelle de Scott », a écrit cette personne sur sa page fan centrée sur Kourtney.



Et au cas où vous auriez des doutes, elle a fourni des reçus:



Eh bien, si nous étions devant un juge essayant de prouver que ces deux-là sont bons, il dirait probablement que Kourt est ajourné!



Sérieusement, bien que ce ne soit pas exactement une preuve tangible, Est-ce que on dirait que Kourtney porte une flanelle qui appartient à Scott.



Bien sûr, cela ne prouve pas nécessairement qu’elle était couchée avec lui quelques instants avant la prise de cette photo.



Il est logique qu’il se soit joint à l’excursion dans le Wyoming pour avoir la chance de profiter d’une escapade avec ses enfants.



Et ce n’est pas si bizarre qu’il aurait pu permettre à sa petite maman d’emprunter une chemise si elle avait froid.



Bien sûr, ce scénario est ennuyeux AF, et Scott et Kourtney se connectent sur le bas, puis renverser accidentellement le thé sur Instagram est excitant, alors allons-y avec cette explication!



Commencez à choisir la porcelaine de mariage, ces deux pourraient enfin être attelés!