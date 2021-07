L’or blanc de Hallstatt : un trésor de la Préhistoire sur Arte : sur les traces de l’histoire du sel en Autriche

Le documentaire diffusé ce soir sur Arte, nous emmène en Autriche. Grâce aux derniers résultats de la recherche et à des scènes reconstituées, le film retrace l’histoire millénaire de l’exploitation du sel à Hallstatt, en Autriche.

La région entourant la ville autrichienne de Hallstatt est habitée par des personnes depuis des milliers d’années. Pourtant, il se trouve à l’endroit le plus inopportun. Néanmoins, c’est aujourd’hui un site de fouilles si important qu’une partie de l’âge du fer en Europe est connue comme la période de Hallstatt. Qu’est-ce qui a attiré les gens là-bas et a permis à la région de devenir riche et puissante ? Et pourquoi les découvertes archéologiques sont-elles si bien conservées ?

La réponse à ces deux questions est le sel. Cela fait 7 000 ans que l’on extrait l’or blanc à Hallstatt. Les chasseurs ont découvert les sources salines dès l’âge de pierre. C’est à partir de là que l’exploitation du sel s’est développée à grande échelle. Elle a contribué à la prospérité, au développement technique et à la culture des habitants de la région, ainsi qu’à une migration de plus en plus importante : une forme précoce de mondialisation. Le documentaire L’or blanc de Hallstatt : un trésor de la Préhistoire diffusé sur Arte traite de ce chapitre de l’histoire européenne. Les réalisateurs ne se contentent pas de présenter des faits. Ils reconstituent également des scènes historiques et utilisent des animations pour faire revivre l’histoire sous nos yeux. En même temps, le film est une chronique des recherches intensives autour de Hallstatt qui se poursuivent jusqu’à ce jour.

Il s’agit de l’une des régions industrielles les plus anciennes et les mieux étudiées au monde : Hallstatt, dans le Salzkammergut de Haute-Autriche. Aujourd’hui, Hallstatt est un site du patrimoine mondial. Le sel est extrait ici à grande échelle depuis environ 7 000 ans.

Le site archéologique mondialement connu de Hallstatt, qui donne son nom à toute une époque de l’histoire européenne, le premier âge du fer, est au centre des travaux de recherche du musée d’histoire naturelle de Vienne depuis plus de 100 ans.

Actuellement, le cimetière, les mines de sel et la zone économique sont les points centraux de l’investigation scientifique. Les découvertes de l’époque préhistorique – conservées par le sel pendant des milliers d’années – racontent des histoires étonnantes. Le sel de la montagne de Hallstatt avait été découvert par les chasseurs de l’âge de pierre, qui étaient guidés par des animaux vers des sources salées.

C’est à “l’or blanc” que l’on doit la richesse et la prospérité, les innovations techniques, les migrations, les échanges culturels et les débuts de la mondialisation – il y a déjà 2 500 ans. Le mélange de fiction et de science sous la forme de reconstitutions et d’animations élaborées fait revivre l’époque historique de l’extraction du sel à Hallstatt.

Vols en drone au-dessus des hautes vallées fascinantes et du lac de Hallstatt, scènes de jeu impressionnantes du travail “souterrain” – archéologie expérimentale. Le docu-fiction combine un morceau d’histoire préhistorique avec la recherche de pointe d’aujourd’hui.

Le documentaire L’or blanc de Hallstatt : un trésor de la Préhistoire est diffusé ce samedi 24 juillet à 20h50 sur Arte. Le programme est également disponible sur Arte.tv jusqu’au 30 juillet.