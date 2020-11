L’opposition de OnePlus empire

Crédit: Dhruv Bhutani / Autorité Android

OnePlus a beaucoup changé au cours des deux derniers mois, peut-être plus qu’à tout autre moment de ses six ans d’histoire. En octobre, nous avons vu la société sortir trois nouveaux téléphones et dire au revoir au co-fondateur Carl Pei. Le mois précédent, il a sorti son premier téléphone Nord et une refonte dramatique et controversée d’Oxygen OS.

Avant 2020, OnePlus se concentrait particulièrement sur le marché des passionnés et il semblait que cette approche portait ses fruits. La marque Shenzhen a connu sa meilleure croissance sur le marché américain l’année dernière grâce à son premier véritable produit phare haut de gamme, le OnePlus 7 Pro.

Alors, pourquoi ce changement soudain de stratégie vers la fin de 2020? Vous n’avez pas à chercher loin pour une réponse. En 2019, pas un seul téléphone OnePlus n’est entré dans la liste des téléphones les plus vendus cette année-là. Et en ce qui concerne les expéditions globales en 2019, OnePlus était une non-entité.

Ce que vous voyez dans ces listes, c’est la présence d’Oppo. Les deux sociétés n’ont jamais été très transparentes sur leur relation, mais le consensus est qu’elles sont toutes deux des filiales de BBK Electronics, une multinationale chinoise qui a également Vivo et Realme sous son aile. BBK n’est pas un nom familier en dehors de la Chine, mais la société est néanmoins une centrale électrique. Lorsque vous combinez la sortie d’Oppo, Vivo et Realme, BBK expédie autant de téléphones ou plus que Huawei, qui a brièvement dépassé Samsung en tant que premier fabricant de téléphones au monde l’été dernier.

Vous devez imaginer que BBK ne se contente pas d’être simplement le deuxième plus grand OEM de téléphones au monde. De ce point de vue, OnePlus est en quelque sorte un actif sous-utilisé. Il a un pied aux États-Unis et en Inde, et aucun des stigmates qui a accompagné d’autres acteurs chinois sur ces marchés. En d’autres termes, c’est le véhicule parfait pour pousser BBK à la première place. Et nous avons donc vu OnePlus commencer à se transformer pour répondre à ces ambitions. Pourtant, dans le processus, OnePlus est devenu plus comme Oppo, Vivo et Realme, et a commencé à perdre une grande partie de ce qui le rendait unique en premier lieu.

En 2020, OnePlus a publié autant d’appareils économiques que de téléphones haut de gamme. C’est révélateur.

Nulle part ce changement n’est plus apparent que dans la production récente de l’entreprise. Entre le Nord, le Nord N10 et le Nord N100, OnePlus a sorti autant d’appareils à petit budget que de téléphones haut de gamme cette année. Cela dit quelque chose pour une entreprise qui n’a pas touché à l’espace budgétaire depuis le OnePlus X en 2015. Ce n’est qu’un signe de l’opposition croissante de OnePlus. Vous vous attendez à ce qu’Oppo publie des tonnes d’appareils de milieu à bas de gamme chaque année, peut-être avec le produit phare occasionnel comme l’excellent Find X2 Pro de cette année. base de fans fervents. Cela semble changer.

Il n’y a rien de mal en soi dans cette nouvelle stratégie, bien sûr. Sur le papier au moins, les trois Nords ressemblent à des téléphones décents. Cependant, ils sont emblématiques des priorités changeantes de OnePlus.

Le N100, en particulier, en dit long sur la situation actuelle de OnePlus en tant qu’entreprise. Rien sur le téléphone ne correspond à ses priorités passées. En fait, à bien des égards, c’est un pas en arrière par rapport à OnePlus il y a à peine un an. Vous n’avez pas besoin de comparer le N100 pour savoir que ce ne sera pas un téléphone rapide, mais il y a plus que cela. Le N100 voit également OnePlus revenir à l’une de ses pires tendances. Il tire la majorité de ses composants et éléments de conception d’un appareil Oppo existant. C’est quelque chose que OnePlus avait l’habitude de faire avec ses produits phares, mais s’est finalement arrêté lorsque ses téléphones haut de gamme sont devenus plus chers.

Dans ce cas, cependant, le N100 est une copie presque identique de l’Oppo A53. Les deux combinés sont équipés de chipsets Snapdragon 460, de batteries de 5000 mAh et d’écrans 90 Hz. La façon dont OnePlus a traité l’écran 90Hz du N100 devrait vous dire tout ce que vous devez savoir sur ce que OnePlus pense de son téléphone le plus abordable à ce jour. Avant de mettre la main sur le N100, le matériel promotionnel du téléphone suggérait qu’il ne comportait pas d’écran à taux de rafraîchissement élevé. Ensuite, nous avons découvert qu’il en avait un. Les messages incohérents de la société sont révélateurs: OnePlus sait presque certainement que le N100 n’est pas à la hauteur de ses performances habituelles, en particulier en mode 90 Hz.

Le N100 est peut-être le nouveau OnePlus à son pire, mais ce n’est en aucun cas le seul signe d’une entreprise en mutation. Dans le passé, vous pouviez compter sur OnePlus pour proposer une gamme simple et facile à comprendre. Plus tellement. Prenez le Nord original. Selon tous les témoignages, c’est l’un des meilleurs téléphones OnePlus récemment sorti, mais il n’est pas disponible en Amérique du Nord. Au lieu de cela, nous obtenons le N10 très similaire et le N100 pas si convaincant. Ensuite, il y a le OnePlus 8T. Il est plus proche du Nord original qu’un produit phare à bien des égards. Aux États-Unis, vous ne pouvez pas dire cela en regardant son prix de 749 $.

Au moins avec les nouveaux téléphones, vous pouvez choisir de ne pas les acheter si vous pensez qu’ils ne sont pas pour vous. Mais que faire si vous avez déjà un appareil OnePlus? Eh bien, vous commencez à voir des changements là aussi.

Au cours d’une grande partie de son histoire récente, la société a fait beaucoup de son approche «sans fardeau» des logiciels. «En termes de conception, l’accent est mis sur la beauté dans la simplicité, sans ajout de fonctionnalités inutiles», a déclaré Pete Lau, PDG de OnePlus, lorsqu’il a détaillé la philosophie dans un article de blog de 2018. Deux ans plus tard, la société a abandonné cette approche au profit d’une approche qui la met en ligne avec la plupart des autres OEM Android.

Avant la sortie d’Oxygen OS 11 en septembre, ce qui rendait le logiciel de la société convaincant était l’expérience Android en quasi-stock qu’il offrait. Cela ne veut pas dire que le logiciel était exempt d’ajouts. En fait, avec des fonctionnalités comme le mode Zen, OnePlus a apporté de nombreux ajustements pour donner à Oxygen OS sa propre identité. Pendant un certain temps, j’ai eu l’impression que la société ajoutait au système d’exploitation d’une manière réfléchie et retenue.

Ce n’est pas le cas avec Oxygen OS 11. Oui, il a ajouté des fonctionnalités que les gens demandaient depuis des années, mais il l’a fait au détriment de ce qui rendait Oxygen OS unique. Il ressemble maintenant à n’importe quel autre skin Android, avec des fonctionnalités et des bizarreries de conception apparemment issues de l’interface utilisateur One de Samsung et, de manière révélatrice, de la refonte d’Oppo Color OS 11.

Vous pouvez également vous attendre à ce que OnePlus sauvegarde ses appareils avec l’une des meilleures politiques de mise à jour du secteur. Si vous avez acheté le OnePlus 3 ou 3T, votre téléphone a fini par recevoir quatre mises à jour de plate-forme de la société. Avec les N10 et N100, vous pouvez vous attendre à une mise à niveau majeure et c’est tout. Certes, ces deux téléphones ne sont pas des produits phares, mais ils méritent plus que le strict minimum d’assistance. Les produits phares plus anciens ne se portent pas beaucoup mieux non plus. Il a fallu à OnePlus la meilleure partie de six mois pour corriger la version cassée d’Oxygen OS 10 de l’OP5 / 5T.

OnePlus s’est également vanté de ne pas pousser les bloatwares à ses utilisateurs, et cela semble également être hors de la fenêtre. Au cours de l’été, de nouveaux téléphones OnePlus ont commencé à être livrés avec les services Facebook préinstallés. Ce n’est que lorsque la communauté OnePlus s’est adressée à Reddit et à d’autres plates-formes de médias sociaux pour se plaindre que OnePlus a fait marche arrière – mais seulement en partie. Il y avait aussi la situation étrange où OnePlus poussait l’application d’achat Amazon vers des appareils via OTA.

À certains égards, il est difficile de reprocher à OnePlus ses nombreux changements stratégiques en 2020. Au moins en tant qu’étranger, l’entreprise connaît le succès. Le Nord serait le téléphone de milieu de gamme le plus vendu en Inde et s’est taillé une place sur le marché indien au sens large. De plus, aucune entreprise n’est à l’abri du changement, en particulier celle qui a récemment vu l’un de ses co-fondateurs partir pour essayer quelque chose de nouveau.

Mais vous devez vous demander dans quelle mesure cette approche est-elle durable? OnePlus a construit une base de fans passionnés en offrant quelque chose de différent des Samsung et des Oppos du monde. C’était l’avantage concurrentiel de l’entreprise.

L’ADN d’Oppo pourrait encore saigner dans OnePlus dans les mois et les années à venir.

Avec Pete Lau assumant un poste de direction chez OPLUS – une nouvelle entité prétendument indépendante de BBK qui supervisera à la fois OnePlus et Oppo et se concentrera sur la «synergie de marque» – en plus de son leadership continu de OnePlus, vous pouvez probablement vous attendre aux deux entreprises à se saigner les unes dans les autres. Nous devrons attendre de voir si l’influence d’Oppo sur OnePlus change la société pour le mieux. Néanmoins, des appareils décevants comme le OnePlus 8T et le Nord N100 ne sont pas un bon signe que la société a une idée solide de ce que son identité devrait évoluer.