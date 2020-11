« L’opinion que l’Autriche est une grande équipe ne l’est actuellement pas »

Le promu Ried a plongé de son creux en Bundesliga samedi. À domicile, l’équipe d’Innviertel a célébré une victoire à domicile 2-0 (1-0) contre Hartberg au septième tour et est passée de la dernière place du tableau devant les Styriens avec six points avec les mêmes points à la neuvième. Deux points d’avance sur l’Autriche sont sixième, les Viennois sont déjà trois matchs sans victoire après 0-0 à Altach. Lors du troisième match de samedi, WSG Tirol s’est imposé 1-0 à St. Pölten.

Dimanche, dans le match du haut, le leader de la table et champion de la série Salzburg rendra visite au premier rival Rapid (17 h), le troisième LASK recevra le feu inférieur actuel Admira (14 h 30). Le troisième match de dimanche entre le WAC et Sturm Graz a dû être reporté en raison de nombreux cas de corona dans les Carinthiens.

Les votes de la journée

SCR Altach – Autriche Vienne 0-0

Alex Pastoor (Altach-Trainer): « Par rapport au dernier match, c’était beaucoup plus compact. Nous avons essayé de gagner plus de stabilité, nous avons réussi. Après la pause, l’équipe a aussi osé faire plus. De mon point de vue, c’est un pas de géant, même si c’est le résultat n’exprime pas. Nous pouvons vivre avec le 0-0. «

Peter Stöger (entraîneur pour l’Autriche): « Le résultat est bon. Il est clair que la première mi-temps a été un match de football maigre, mais il ne faut pas oublier que les deux équipes n’ont pas vraiment performé dans le dernier tour et que l’accent était mis sur la défensive. Il y avait peu d’occasions de marquer, Altach eu les meilleurs au début, nous avons laissé un peu la nôtre à la fin.L’opinion Austria Wien est une grande équipe n’est pas valable actuellement, il faut admettre que l’équipe est dans un état de bouleversement.

Remarque: Christoph Monschein a subi une blessure aux ligaments à la cheville, comme l’a rapporté l’Autriche. Une IRM est prévue pour lundi.

SKN St. Pölten – WSG Tyrol 0: 1

Robert Ibertsberger (SKN-Trainer): « Il y avait une chance ou une autre, mais ce n’était pas suffisant pour obtenir au moins un point. Wattens l’a amélioré avec ce seul but. Vous devez féliciter le WSG. Nous devons continuer à travailler dur, nous Je savais que tout ne serait pas si facile. Nous avons tout essayé, mais il manquait quelque chose. «

Thomas Silberberger (WSG-Trainer): « Une victoire à l’extérieur bien méritée. Nous nous sommes finalement récompensés aujourd’hui. Nous étions clairement la meilleure équipe jusqu’à ce que nous soyons exclus, mais nous n’avons pas réussi à prolonger notre avance. Avec l’exclusion, St. Pölten était oppressant. Mais même avec dix hommes, nous avons héroïque. a défendu et n’a en fait permis qu’une seule grande chance – et a laissé moi-même une contre-chance. «

Florian Rieder (meilleur buteur WSG): « Je suis très reconnaissant et fier d’avoir marqué le premier but de Bundesliga aujourd’hui et que nous marquerons trois points. Il était grand temps et je suis très heureux que cela se soit produit aujourd’hui. »

Daniel Drescher (joueur SKN): « Le chien était à l’intérieur depuis le début. Nous avons rarement joué la bonne passe, donc c’était un peu le bordel. »

SV Ried – TSV Hartberg 2: 0

Gerald Baumgartner (entraîneur Ried): « Nous avons pu travailler avec presque toute l’équipe pendant toute la semaine. La victoire était une expression de cette semaine d’entraînement. C’est une pause pour nous tous. Nous pouvons bâtir sur cette performance, mais nous savons que nous avons encore beaucoup à faire et nous le ferons. nous aussi. Nous devons travailler pour que les automatismes soient plus efficaces. Chez Hartberg, nous avons vu aujourd’hui que cela fonctionne déjà pour eux. J’espère que nous resterons stables dans les tests corona afin que la concurrence dans l’équipe devienne plus forte . «

Markus Schopp (entraîneur Hartberg): « Ried a fait mieux que nous dans les moments cruciaux. L’adversaire a fait beaucoup avec peu. Nous n’étions pas sur la défensive comme nous devrions l’être. Nous avons défendu misérablement deux fois. Si vous distribuez des cadeaux comme celui-là, vous n’êtes pas autorisé à le faire. Je me demande quand vous perdez. Les opportunités de score que nous avons créées sont positives, mais en fin de compte, c’était un art mort. «