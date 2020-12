L’Open d’Australie devrait avoir lieu le 8 février

L’Open d’Australie devrait se dérouler malgré les craintes que le tournoi soit annulé.

Une date de début du 8 février a maintenant été fixée après que le patron du tournoi, Craig Tiley, ait envoyé une note aux joueurs décrivant les directives strictes de biosécurité selon L’âge et le Sydney Morning Herald.

Il est entendu que les joueurs seront autorisés à s’entraîner pendant leurs périodes de quarantaine de 14 jours une fois qu’ils seront testés négatifs au COVID-19 le deuxième jour d’isolement.

Les tests COVID-19 auront lieu les jours un, trois, sept, 10 et 14 de la période de quarantaine. Les joueurs entreprendront leurs tâches de quarantaine à partir du 15 janvier.

Novak Djokovic remporte l’Open d’Australie 2020. (Getty) (Getty)

Après que des rapports aient fait surface plus tôt suggérant que le tournoi était potentiellement incertain, Tennis Australia a publié mardi un communiqué indiquant qu’une date de début pour l’Open d’Australie était toujours en cours de finalisation.

Parler sur 2 Go Wide World of Sports Radio, Le grand tennis australien Todd Woodbridge a démenti les rapports sur une possible annulation.

« Je peux vous dire que ce n’est certainement pas le cas. Nous allons certainement avoir un Open d’Australie, donc c’était un soulagement en soi », a-t-il déclaré mardi.

« Nous pouvons à peu près regarder vers le début du mois de février. Nous ne serons pas, maintenant en quarantaine, en mesure de faire entrer des joueurs sur le terrain pour un Open d’Australie aux dates qui ont été fixées à l’origine. »

Todd Woodbridge devant un portrait des Woodies en plein vol. (Neuf)

Alors qu’il était confiant quant à la tenue de l’Open d’Australie, Woodbridge était moins confiant quant à la Coupe ATP, qui a fait ses débuts dans la période précédant l’Open de cette année.

« Je ne vois pas qu’il soit possible d’avoir la Coupe ATP maintenant », a-t-il déclaré.

« C’étaient 24 nations avec une chance de jouer. Nous essayons maintenant de faire participer tout le monde. Ils ont besoin d’un tournoi pour jouer et vous ne pouvez pas faire s’entrainer tout le monde cette semaine-là avant l’Open d’Australie.

« Je pense donc que nous allons devoir envisager un tournoi généralisé et peut-être aussi différents niveaux de tournoi afin que tout le monde puisse avoir un match play avant l’Open d’Australie. »