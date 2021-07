Sarah Jessica Parker (Sex and the City) : Ce look bohème chic qu’on a toutes envie de porter cet été

Le reboot de Sex and the City, 16 ans plus tard, nous enthousiasme. Nous sommes impatients de le voir. Chaque jour sortent de nouveaux looks que nous analysons à la loupe car nous aimerions les copier, surtout ceux de Carrie (Sarah Jessica Parker), qui reste la fashionista numéro un.

On adore le dernier look de l’actrice, un look bohème qui ne se démode jamais, peu importe le nombre d’années qui passent, associé à un sac à main de luxe haut de gamme.

Dans l’une des tenues de tournage, l’actrice porte une maxi robe bohème imprimée. Un modèle à bretelles avec une taille ajustée et des volants sur la jupe qu’elle a combinée avec une chemise en jean bleu en dessous. Une combinaison audacieuse qui semble idéale. Une autre façon très élégante de combiner une chemise.

Elle l’a associé à un sac Gucci, un modèle avec l’imprimé iconique de la marque, issu de la collection spéciale Gucci Aria avec Balenciaga,

Mais en revanche, on se demande ce qui est arrivé à ses pompes. Un look idéal, mais pas les chaussures.

C’est pas la première fois que l’actrice nous offre un look bohème chic dans une maxi robe à l’imprimé fleuri. En effet, l’année dernière, Sarah Jessica Parker avait déjà opté pour un look frais et estival avec une robe en tissu blanc avec des fleurs rouges et roses et de la “verdure”. Elle portait également un sac en cuir noir avec une lanière vert citron. Et cette fois-là, elle avait des chaussures qui s’associaient parfaitement à sa robe. Des babies à talons surmontées d’une broche argentée sur la bride. Et pour parfaire le tout, elle portait un grand collier de perles en bois.