L’olympienne russe Darya Klishina révèle qu’elle a reçu une offre pour devenir escorte

Après avoir fait les gros titres pour être une athlète neutre aux Jeux olympiques de Rio et aux Championnats du monde 2017, la sauteuse russe Darya Klishina s’est retrouvée à nouveau sous les projecteurs.

La Russe de haut niveau, souvent entourée d’une sécurité élevée et est également un modèle recherché, a attiré l’attention en 2016 lorsqu’elle a obtenu une autorisation spéciale pour participer aux Jeux olympiques de Rio parce que l’IAAF avait suspendu la fédération nationale russe de la compétition en raison d’une violation. des règles antidopage.

Klishina a fait appel de la décision plaidant qu’elle est une athlète propre devant le Tribunal arbitral du sport pour participer.

Les autorités lui ont accordé sa permission parce qu’elle vivait en Amérique pendant les trois années précédant les Jeux, la Russie étant accusée d’avoir conçu son programme de dopage avec des athlètes russes.

Darya Klishina. (Getty)

Elle a fini par être la seule membre de l’équipe d’athlétisme autorisée à concourir. Klishina a fait la finale du saut en longueur mais est arrivée neuvième.

Elle a également participé en tant qu’athlète neutre autorisée aux Championnats du monde d’athlétisme de 2017 à Londres, remportant l’argent.

Dans une interview accordée au média russe sports.ru, Klishina, 29 ans, affirme qu’elle s’est vu offrir 300 000 dollars australiens par mois pour devenir escorte.

La Russe, qui est actuellement basée à Atlanta aux États-Unis, a déclaré qu’elle avait été approchée par quelqu’un directement en ligne.

« On m’a proposé d’être une escorte. Le message est venu d’une personne inconnue des États-Unis, dans un message direct.

« C’était il y a plusieurs mois … Je ne m’attendais pas à quelque chose comme ça.

« Il vient de m’écrire un message direct sur Instagram.

« Je ne suis pas quelqu’un qui jure sur les gens et je lui ai simplement répondu » Désolé mais je ne suis pas intéressé par cette offre « .

« Il m’a ensuite répondu en disant: » Attendez, ne refusez pas tout de suite. Vous ne connaissez même pas les conditions et le montant que j’offre « .

« La somme était grosse, très grosse. C’était 300 000 $ par mois.

« J’ai alors pensé: ‘Est-ce que je ressemble vraiment à une femme qui accepterait quelque chose comme ça?' »

L’image de Klishina a pris un coup dans sa Russie natale lorsqu’elle a fait appel de l’interdiction du dopage qui a été remise aux athlètes russes.

Dans une interview à la BBC en 2017, la star de l’athlétisme a déclaré que les Jeux olympiques de 2016 étaient extrêmement difficiles à concourir en raison des montagnes russes émotionnelles résultant de l’interdiction du dopage.

Klishina a ajouté qu’elle n’avait qu’une journée pour se préparer mentalement à la compétition tout en faisant appel de la suspension générale.

« Finalement, un jour avant la qualification, ils ont appelé mon entraîneur à 4 heures du matin pour lui dire le verdict. Il est ensuite venu dans ma chambre et m’a dit que nous avions gagné.

« Il était 5 heures du matin et je ne pouvais plus dormir. Je tremblais et je me sentais mal au ventre. J’ai passé toutes mes émotions une semaine avant les Jeux. Cela m’avait stressé.

« Je ne pouvais pas m’entraîner, je ne pouvais pas me concentrer. Je ne pouvais pas m’entraîner la semaine avant la compétition.

« Puis est venu plus de stress. Après le verdict, il y avait des rapports suggérant que je serais en train de concourir sous le drapeau du Comité International Olympique en tant qu’athlète neutre.

« J’ai été maltraité, j’ai été qualifié de ‘traître’ par mon propre peuple parce qu’ils croyaient aux nouvelles.

«J’ai essayé de ne pas lire les commentaires sous mes photos Instagram, mais c’était impossible. Ensuite, j’ai eu des amis qui m’envoyaient des SMS pour me dire ce qu’ils avaient écrit sur moi.

« J’ai passé une heure et demie dans la zone mixte après ma qualification parce que je ne pouvais pas passer sans que les médias disent » Darya, Darya s’il te plait arrête « . J’avais l’impression d’être tirée à gauche, à droite et au centre. Tout le monde voulait me poser des questions sur la situation avec l’interdiction du dopage en Russie.

« Je me sentais seul aux Jeux, de toute façon, et cela a empiré les choses. Je ne pouvais pas me concentrer pleinement sur la compétition et c’est pourquoi je n’ai peut-être pas fait aussi bien que je l’espérais