Loki saison 2 : le tournage devrait commencer cet été !

Loki semble être de retour pour la saison 2. Un site d’appel à casting rapporte que le tournage de la série commencera cet été aux Pinewood Studios en Angleterre.

Le tournage de la saison 2 de Loki débutera cet été en Angleterre. La série dérivée de Thor mettant en scène le Dieu de la malice a été la première plongée profonde de l’univers cinématographique Marvel dans le multivers, un concept clé qui a inspiré plusieurs films et séries de la phase 4, dont Spider-Man : No Way Home. Loki, joué par Tom Hiddleston, se retrouve piégé dans le quartier général de la Time Variance Authority (TVA), un groupe chargé de maintenir l’ordre du temps. Avec l’aide de l’agent Mobius (Owen Wilson), Loki découvre des versions alternatives de son identité, y compris une contrepartie féminine, Sylvie (Sophie Di Martino).

Dans le final de la série, Loki et Sylvie se retrouvent face à face avec le créateur de la TVA, un personnage surnommé “Celui qui reste” (Jonathan Majors). Leur affrontement a conduit à la rupture de la ligne de temps sacrée, plongeant le multivers dans le désarroi. La saison 1 de Loki s’est alors terminée sur un cliffhanger, et une scène de post-crédits a montré le dossier du personnage titulaire, marqué des mots “Loki reviendra dans la saison 2”.

Maintenant, il semble que la saison 2 se prépare à commencer la production. Bien que ni Disney ni Marvel Studios n’aient fait d’annonces officielles, le tournage commencerait cet été aux studios Pinewood, au Royaume-Uni, selon le site Web et le magazine Backstage. Le site rapporte également que le casting “sera probablement dirigé à nouveau par Sarah Finn et Krista Husar, avec Jacqueline Gallagher, Gregory Korn et Lory Shaye.”

Comme pour la plupart des films et séries Marvel, la prochaine saison de Loki est très attendue car beaucoup attendent de voir les répercussions des actions de Loki et Sylvie. Certains téléspectateurs ont critiqué le final de Loki pour avoir apparemment créé plus de détails plutôt que de les lier tous ensemble, mais la saison 2 pourrait fournir plus de réponses aux questions posées dans la saison 1. La prochaine saison pourrait également inclure des personnages ou des références aux films de la phase 4, mais cela reste à voir.

Il est intéressant de noter que Loki n’a pas été mentionné dans Spider-Man : No Way Home, bien que les deux intrigues soient centrées sur le multivers. Jusqu’à présent, WandaVision a été la seule série de Disney+ à faire un lien direct avec les films de la phase 4, Wanda apparaissant dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Selon certaines rumeurs, le personnage de Gugu Mbatha-Raw, Ravonna Renslayer, pourrait faire une apparition dans Ant-Man and the Wasp : Quantumania, mais rien n’a été confirmé. Pour l’essentiel, les liens entre Loki et l’intrigue générale du MCU restent un mystère, à moins que Marvel n’ait des apparitions surprises dans sa manche.

Néanmoins, les fans doivent s’attendre à ce que Marvel reste relativement discret sur l’intrigue et les autres détails de la saison 2 de Loki, du moins pour l’instant. Parfois, les productions de haut niveau adoptent même des noms de code pour les titres et les personnages afin d’éviter toute fuite éventuelle sur le projet, de sorte que ceux qui répondent à l’appel à casting pour Loki pourraient ne pas se rendre compte de ce pour quoi ils auditionnent avant la fin du processus. Tout cela ajoute à l’intrigue entourant l’une des séries les plus compliquées et les plus loufoques de Marvel à ce jour, qui fera sans aucun doute beaucoup de monde devant son écran lorsque la saison 2 de Loki sera diffusée sur Disney+.