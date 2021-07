Loki saison 2 : date de sortie, casting, intrigue… tout savoir sur la suite de la série Marvel Disney+

Maintenant que le final de la saison 1 de Loki a été diffusé et que le mystère de qui se cachait derrière le TVA a enfin été découvert, il est temps de se tourner vers l’avenir et la deuxième saison nouvellement annoncée. Grâce à la scène post-crédits de Loki, c’est confirmé, mais Marvel ramènera-t-il le Dieu de la malice de Tom Hiddleston d’un autre voyage dans le temps ? Ou un autre variant pourrait-il prendre sa place ?

À première vue, Loki a toujours été le plus susceptible d’obtenir une deuxième saison de toutes les séries du MCU de Disney+. La conception du voyage dans le temps a permis des possibilités infinies, même avec les nouvelles lois restrictives introduites à la suite d’Avengers : Endgame. Et le retrait théorique de la ligne temporelle sacrée signifierait que l’anti-héros de Tom Hiddleston pourrait fonctionner selon sa propre narration sans avoir besoin de se rattacher à des histoires établies et en cours. Cela aurait toujours dû être une configuration parfaite et maintenant que Celui qui reste s’est révélé et que le multivers a officiellement démarré, les possibilités semblent infinies.

Maintenant que le final de Loki a révélé ses secrets explosifs et a finalement montré qui est l’homme derrière le rideau, il y a une réponse à ce que l’avenir réserve au Loki de Tom Hiddleston dans le MCU pourrait être. L’ancien méchant notoire a encore du travail à faire grâce à la fin cliffhanger et à la promesse d’une toute nouvelle ligne de temps, et cela ne peut pas venir assez tôt.

Renouvellement de la saison 2 de Loki

En novembre dernier, un numéro de Production Weekly faisait état d’une nouvelle production devant démarrer en janvier 2022 sous le titre « Architect », ce qui semblait indiquer le retour de Loki. En plus de cela, Deadline a révélé que le créateur de Loki, Michael Waldron, sera impliqué dans « une certaine capacité » pour la deuxième saison.

Cette fuite a maintenant été confirmée grâce à la scène post-crédits de Loki.

Étant donné que Scarlet Witch et Vision Blanc de WandaVision reviendront dans le MCU (cette dernière de manière non confirmée jusqu’à présent) et que la fin de Falcon et le soldat de l’hiver mène directement à Captain America 4 (et à la prochaine apparition de John Walker), il est logique que Loki ne soit pas une impasse. Le personnage de Tom Hiddleston est bien trop précieux pour être complètement retiré et il s’amuse clairement à le jouer, donc un renouvellement pour le ramener dans la phase 4 est parfait à tous points de vue.

Intrigue de la saison 2 de Loki : Comment le final prépare l’avenir

Maintenant que le secret de TVA a été révélé et que Celui qui reste n’est plus, les possibilités d’histoire pour la saison 2 de Loki sont encore plus larges. En le tuant, Sylvie a donné le coup d’envoi de la prochaine véritable phase du MCU, en ouvrant les portes du Multivers de la Folie évoqué dans le titre de Doctor Strange 2. Cela va maintenant façonner le reste de la phase 4, avec What If… ? qui explore les variantes les plus folles, Spider-Man : No Way Home qui introduit des variantes d’univers alternatifs traversant les lignes de franchise et Doctor Strange et Scarlet Witch qui se dirigent vers les régions les plus sombres du multivers. La saison 2 de Loki, quant à elle, devra résoudre des problèmes personnels et avertir tout le monde qu’une guerre multiverselle est sur le point de provoquer le chaos. En effet, la saison 2 de Loki verra probablement le héros titulaire équilibrer la douleur de la rupture de Sylvie avec lui avec ses tentatives de défaire la chose même qu’il a cherché à travers le MCU : le chaos complet.

Casting de la saison 2 de Loki : Quels acteurs reviendront ?

Alors que l’idée d’une série Loki sans Tom Hiddleston aurait semblé impossible il n’y a pas si longtemps, l’émergence de la Sylvie de Sophia Di Martino a rendu cette branche du MCU plus facile à accepter. En fait, pendant un certain temps, il a semblé qu’elle pouvait le remplacer, notamment avec son faux décès éphémère dans l’épisode 4. Mais le final confirme que Tom Hiddleston sera de retour, tout comme Di Martino, Mobius d’Owen Wilson, Hunter B-15 de Wunmi Mosaku et Miss Minutes (dont la voix est interprétée par Tara Strong). La Ravonna Renslayer de Gugu Mbatha-Raw a disparu, mais elle reviendra probablement aussi. Vu l’apparition de la statue de Kang le Conquérant à la fin du dernier épisode de Loki, Jonathan Majors reprendra sûrement son rôle dans une variante de Celui qui reste avant d’apparaître à nouveau dans Ant-Man 3.

Date de sortie de la saison 2 de Loki

Si la date de début évoquée de janvier 2022 est exacte, la saison 2 de Loki pourrait être lancée en 2023. Cette date de sortie la placerait aux côtés de la série dérivée Hawkeye Echo et éventuellement Armor Wars et Ironheart, ainsi qu’une éventuelle deuxième saison de What If… ? Grâce à la révélation de Kang le Conquérant à la fin de l’épisode, il semble probable que la saison 2 de Loki sera diffusée avant Ant-Man & The Wasp : Quantumania également, ce qui la place devant le 17 février 2023. Il est intéressant de noter que, dans une interview accordée à Variety, Clark Gregg, l’acteur de l’agent Coulson, a affirmé que Tom Hiddleston était en train de tourner « 10 ou 12 épisodes », ce qui a fait naître des soupçons selon lesquels la deuxième saison aurait déjà été tournée. Nous mettrons à jour cette information au fur et à mesure que des détails plus précis seront révélés.