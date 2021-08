Le producteur de Loki prétend qu’il y a une référence dans la série que personne n’a remarquée

Le créateur de Loki, Michael Waldron, revient sur les différents Easter eggs cachés dans l’Univers cinématographique Marvel et affirme que les fans en manquent toujours un. La dernière série de la liste Disney+ des titres du MCU reprend les événements d’Avengers : Endgame, dans lesquels le dieu de la malice s’échappe avec le Tesseract et est rapidement arrêté par la TVA pour être effacé. Cependant, on lui propose un marché pour retrouver un variant de lui-même nommé Sylvie qui tue les agents de la TVA. Il choisit alors de la rejoindre dans sa quête pour trouver les réponses aux mystères derrière la TVA et la faire tomber dans le processus.

Outre le retour de Tom Hiddleston, le casting de Loki comprend Sophia Di Martino dans le rôle de Sylvie, Owen Wilson dans le rôle de l’agent de la TVA Mobius M. Mobius, Gugu Mbatha-Raw dans le rôle du juge de la TVA Ravonna Renslayer, Jonathan Majors dans le rôle de Celui qui reste, Richard E. Grant dans le rôle de Loki classique et Wunmi Mosaku dans celui du Hunter de la TVA B-15. Tout comme ses prédécesseurs, WandaVision et Falcon et le Soldat de l’Hiver, la série a reçu des critiques élogieuses de la part des critiques et du public et a établi de multiples records d’audience pour Disney+. Agissant comme le principal point de départ du chaos multiversel de la phase 4 du MCU, Loki continuera avec la saison 2, dont le tournage devrait commencer en janvier.

Près d’un mois après la fin du premier chapitre, Waldron s’est entretenu avec CBR pour discuter de la saison 1 de Loki. En réfléchissant sur les différents Easter eggs de la série, Waldron a dit que l’inclusion de la grenouille Thor, également connue sous le nom de Throg, était son préféré, tout en notant qu’il pense que les fans manquent encore un Easter egg caché, mais il n’a pas voulu donner d’indices pour une raison amusante mais juste. Voyez ce que Waldron a dit ci-dessous :

“Il y en a peut-être un. Je pense qu’il y en a un qui est toujours là et que personne n’a encore trouvé. Je veux juste que les gens regardent. Je veux juste faire grimper les chiffres ! [rires] Je veux que les gens regardent ! Quel est mon Easter Egg préféré ? Je veux dire, j’adore la grenouille. C’est génial. Je crois qu’il a été dit que nous avions tourné une version d’une scène élargie avec Throg dans l’épisode 1 qui n’a pas été incluse dans le film, mais je suis heureux qu’elle y soit sous une forme ou une autre.”

L’ensemble du MCU est fondé sur la chasse au trésor des Easter Eggs des fans des films, des séries et des comics sur lesquels ils sont basés. Loki n’était certainement pas différent dans la saison 1, avec sa prémisse de multivers ouvrant la porte aux téléspectateurs aux yeux d’aigle pour non seulement essayer de résoudre le mystère de la TVA, mais aussi pour découvrir toutes les variantes du dieu titulaire de l’espièglerie ou d’autres personnages du MCU. Dans l’épisode 5 de la série, intitulé “Voyage vers le mystère”, le sinistre royaume du Void est parsemé de divers Easter eggs issus des comics et du MCU, dont la tête du méchant Yellowjacket d’Ant-Man, l’hélicoptère de Thanos et le vaisseau de Ronan l’Accusateur des Gardiens de la Galaxie.

La cerise sur le gâteau était bien sûr Throg, une variante grenouille de Thor conservée dans un bocal à côté d’un Mjolnir à taille humaine. Comme ce fut le cas avec la version alligator du personnage d’Hiddleston dans la série, Throg est rapidement devenu l’inclusion de Loki préférée des fans et emblématique de sa volonté de plonger dans les zones plus étranges des comics et de ses personnages. Avec un peu de chance, les téléspectateurs reviendront regarder la saison 1 de la série MCU en préparation de What If… ? et découvriront le dernier Easter egg auquel Waldron fait référence.

Pour rappel, la saison 1 de Loki est disponible en streaming sur Disney+.