Loki n’est pas bon avec une nouvelle figure de S.H. Figuarts

Loki a eu un impact considérable dans le puissant univers cinématographique Marvel. Il est la raison pour laquelle certains de nos héros préférés ont fini par unir leurs forces. Son personnage a grandi au fil des ans et la disparition de Loki dans Infinity War était assez choquant. Avengers: Fin de partie a changé cette histoire, alors que nos héros ont apparemment changé le passé et ont laissé Loki s’échapper avec le Tesseract. Nous ne savons pas comment cela a eu un impact sur l’avenir de son personnage, mais nous pourrions peut-être une fois que son nouveau spectacle Disney + sortira enfin. Les nations tamashii ne peuvent pas attendre ce jour car elles ont annoncé une nouvelle S.H. Figuarts Loki MCU figure. Ce chiffre est basé sur son apparition lors du premier film des Avengers en 2014. Il présente des ressemblances très similaires à l’acteur Tom Hiddleston que je n’aurais pas autrement. La figure présente des composants en tissu comme sa cape et apparemment le bas de son corps. Il viendra avec un bel ensemble d’accessoires pour aimer deux Sceptres séparés, tesseract et son casque à cornes emblématique. En plus de cela, les fans et les collectionneurs pourront verrouiller ce prix avec une tête sculptée et des menottes.

Cette figure est joliment sculptée et présente une grande quantité de détails. La ressemblance de Loki avec son homologue acteur est très bien faite et quand il s'agit de figurines de Marvel Cinematic Universe, c'est ce que les fans veulent. Les éléments en tissu et également un bel ajout à ces figurines donnent une nouvelle ambiance réaliste à la figurine. Ce S.H. La figurine Figuarts est définie comme une exclusivité Premium Bandai Web au Japon et les détails de la date de sortie aux États-Unis ne sont pas disponibles. Cela n'empêchera pas les collectionneurs et les précommandes devraient être mises en ligne le 24 avril et il coûtera environ 81 $ et sera là. Amenez le méchant et le mal à de nouveaux niveaux avec cette figurine et apportez un peu de sass à votre collection.









