Loki, Falcon et le soldat de l’hiver auraient repris le tournage en juillet

merveille‘S le faucon et le soldat d’hiver et Loki Les séries pour Disney + ont vu leurs productions respectives retardées par la pandémie de coronavirus – mais il semble maintenant que les choses reprennent. Marvel « Super Snooper » @MsLizzieHill a publié ce qu’elle indique être un scoop émergent, affirmant qu’elle entend des grondements que les deux Falcon et le soldat d’hiver et Loki va bientôt reprendre la production. Dans une publication sur les réseaux sociaux, Hill déclare: «Je viens d’apprendre que #Loki et #FalconAndtheWinterSoldier devraient également continuer à filmer en juillet. C’est une nouvelle source pour moi et je dois la garder longtemps mais je le crois! «

Cette dernière rumeur fait suite à des informations selon lesquelles la star de Marvel Cinematic Universe Paul Bettany reviendrait au cinéma WandaVision en juillet. Cette information a été révélée lorsque la Convention de bande dessinée de Tampa Bay a publié (en termes non incertains) que le Bettany ne se présentait pas, en raison de WandaVision obligations:

« Nous avons finalement reçu un mot de la représentation de Paul Bettany, et malheureusement Paul a dû annuler sa présence au TBCC cette année en raison du rappel de Disney pour le tournage de WandaVision en juillet à Los Angeles. Nous travaillons sur des ajouts d’invités! «

Nous avons finalement reçu un mot de la représentation de Paul Bettany, et malheureusement Paul a dû annuler sa comparution à TBCC… Publié par Tampa Bay Comic Convention le mercredi 3 juin 2020

Avec le premier indice que WandaVision est en train de déterminer son calendrier de production, les scoopers obtiennent désormais naturellement plus d’informations sur ce que les autres spectacles de Marvel Disney + prévoient. Juillet semble un scénario crédible pour TFATWS et Loki de se remettre au travail sur le tournage, car ce délai semble suivre le plan général pour que Hollywood recommence.

Les studios ont provisoirement prévu que leurs films à succès rouvrent dans les cinémas à cette époque, et bon nombre des principaux sites internationaux dans lesquels ces productions tournent ont assoupli leurs restrictions COVID-19, après avoir été parmi les premiers à être touchés par le pandémie. En d’autres termes: alors que ce n’est encore qu’une rumeur sur Falcon et le soldat d’hiver et Loki revenir sur la bonne voie, c’est au moins crédible dans sa logique.

La grande question est maintenant de savoir jusqu’où ces émissions étaient avant les fermetures de production. TFATWS est la question particulièrement importante, car elle devait faire ses débuts au début de l’automne 2020. Selon le niveau de post-production et de tournage à terminer, cela pourrait être un délai serré à maintenir; WandaVision et Loki semblent un peu plus sûrs puisqu’ils devraient débuter respectivement fin 2020 et début 2021.

