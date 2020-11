Lois sur le bikini: quand les femmes pourraient être arrêtées pour avoir porté le mauvais maillot de bain

Faits historiques | 15 novembre 2020

Un policier mesurant les maillots de bain des femmes sur la plage dans les années 1920. (Gamma-Keystone via Getty Images)

Nous avons parcouru un long chemin, bébé. Compte tenu de tous les bikinis à cordes à peine exposés sur toutes les plages et piscines publiques de nos jours, il est difficile d’imaginer qu’il fut une fois un temps où les communautés étaient si préoccupées par la tenue vestimentaire des beautés de la baignade qu’elles ont adopté des lois sur le bikini et fonctionnaires employés pour surveiller les maillots de bain des baigneurs locaux. Les contrevenants pourraient être renvoyés chez eux, forcés de se couvrir, condamnés à une amende ou même arrêtés.

La police des maillots de bain

Les femmes portaient autrefois des bas et des robes longues au sol à manches longues et à encolure haute pour faire un plongeon, ce qui devait être extrêmement inconfortable. C’est probablement pourquoi ils ont commencé à de plus en plus courts au début des années 1900, et dans les années 1920, ils étaient franchement scandaleux, révélant les épaules et les genoux nus. Les genoux, pour l’amour de Pete.

Quelque chose devait être fait avant que l’Amérique ne tombe dans une débauche irrémédiable, tant de municipalités ont adopté des lois imposant la longueur des maillots de bain, interdisant souvent tout ce qui est inférieur à six pouces au-dessus du genou. La police des maillots de bain était employée pour s’assurer que les nageurs n’enfreignaient pas les règles, et s’ils trouvaient une femme avec un maillot de bain trop court, elle était soit renvoyée chez elle pour se changer, soit obligée de se couvrir. La police de la plage à Chicago a trouvé un méthode intelligente de faire en sorte que les patrons conservent leur modestie: un «tailleur de plage» qui pourrait être sommé de coudre des emmanchures surdimensionnées ou d’apposer une couche de tissu sur les bas de jupes jugées trop courtes ou les hauts de décolletés jugés trop bas.

Annette Kellermann dans son maillot de bain auto-conçu. (Auteur inconnu / Wikimedia Commons)

Arrêté pour athlétisme

Les maillots de bain que les femmes étaient autorisées à porter étaient volumineux et encombrants, ce qui était un problème décisif pour les nageurs de compétition. Les nageurs en Australie, où le sport a longtemps été un favori, ont remédié au problème en développant maillots de bain pour femmes qui étaient modestes mais qui permettaient une liberté de mouvement. Quand l’une de ces nageuses, Annette Kellerman, est arrivée aux États-Unis en 1907 et a visité une plage de Boston portant l’un de ces maillots de bain athlétiques, elle était arrêté pour exposition indécente.

Kellerman a fait valoir avec succès devant le tribunal qu’elle était empêchée de pratiquer son sport par les lois de modestie des États-Unis et a plaidé pour le droit au maillot de bain qui permettait aux femmes de se déplacer librement dans l’eau. Elle a même sorti sa propre ligne de maillots de bain pour aider les femmes américaines à adopter des modèles modernes.

L’actrice française Brigitte Bardot en 1953. (Auteur inconnu / Wikimedia Commons)

Le vrai bikini

Les maillots de bain sont devenus plus courts et sans manches dans les années 1920 et 1930, mais ce n’était toujours pas suffisant pour de nombreuses femmes. Coco Chanel avait popularisé un teint ensoleillé, amenant les fashionistas à remonter discrètement leurs jupes et à baisser leurs manches pour obtenir un bronzage plus uniforme. L’ingénieur français Louis Reard a pris note et a conçu un maillot de bain pour répondre à leurs besoins, présentant au monde son maillot de bain bikini en 1946.

Le costume deux pièces révélateur a fait beaucoup de bruit. Les femmes en Europe ont adopté le bikini sexy et moderne, mais pour les femmes américaines, la tendance tardait à se répandre. Ursula Andress aurait déclenché l’engouement pour le bikini aux États-Unis après son apparition dans le film de James Bond de 1962 Dr Non. Avec tant de femmes qui se précipitent pour acheter leur propre bikini – et avec le mouvement de libération des femmes bat son plein– les lois sur le bikini ont finalement été assouplies sur les plages américaines.

Maillot de bain style maillot, 1915 (auteur inconnu / Wikimedia Commons)

La modestie pour les hommes

Les femmes n’étaient pas les seules dont les vêtements de plage étaient surveillés. Aux raisons de personne ne voulait voir «des gorilles sur les plages», le conseil municipal d’Atlantic City, New Jersey a adopté des lois imposant des chemises sur le rivage, et bchacun à travers le pays a emboîté le pas. Les hommes torse nu pouvaient être condamnés à une amende et obligés de remettre leur chemise, mais à partir de 1937, beaucoup de ces règles locales ont été annulées et les hommes pouvaient à nouveau profiter du soleil sur leur poitrine nue.