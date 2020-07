Loi Pinel : Quels en sont les principaux inconvénients ?

L’investissement dans l’immobilier locatif est la méthode de défiscalisation la plus utilisée par les Français.En effet, avec le dispositif Pinel, investir dans le marché du neuf n’a jamais semblé aussi facile.

L’investissement locatif en Pinel est un moyen de bénéficier d’une défiscalisation avantageuse. Car oui, cette loi a été mise en place afin de relancer correctement le marché de l’immobilier neuf en France. Cependant, l’acquisition d’une propriété neuve doit être réfléchie et selon le profil des investisseurs, la loi Pinel peut être un handicap plutôt qu’une solution. Voici pourquoi.

Des rendements limités comparés aux marchés

L’investissement immobilier avec le dispositif Pinel doit s’accompagner d’une séried’étude préalable.Il faut en effet être sûr que ce soit la meilleure méthode qui corresponde à votre profil d’entrepreneur-investisseur.

L’une des faiblesses du dispositif Pinel, c’est son rendement limité. Car oui, le montant du loyer que vous pouvez mettre en place ainsi que les ressources de vos locataires sont limités. Pour avoir une réduction significative de l’impôt, il faut que vous mettiez votre propriété en location à des prix qui peuvent parfois être en deçà des prix pratiqués sur le marché.Ce qui est exactement le cas dans les zones dites tendues (demande supérieure à l’offre).

Un engagement dans le temps

Sachez que quand vous allez investir en Pinel, vous allez mettre en location votre propriété sur un bail allant de 6, 9 à 12 ans ! C’est donc un engagement sur du long et moyen-terme. Si vous allez donc revendre votre bien avant la fin des périodes d’engagement, vous perdrez vos avantages fiscaux.

Source Pixabay

Ce qui nous amène à dire encore une fois qu’il est très important de réfléchir à ses possibilités avant de commencer à investir en Pinel. Vous aurez des avantages fiscaux certes, mais vous allez bloquer votre propriété sous des contraintes pendant une période plus ou moins longue.

Attention à l’absence de locataire

Prêtez une attention particulière à la tension du marché du logement dans votre ville cible. Avant d’investir dans une habitation neuve à l’aide du dispositif Pinel, il faut vous assurer d’avoir des locataires. Car l’absence de locataire signifie la perte des avantages fiscaux.

Dans les zones très tendues (A et A ») il est très facile de trouver des locataires. Pour les zones B, les risques de vacance locative sont plus élevés.Si vous ne parvenez pas à trouver des locataires, sachez qu’il est tout à fait possible de louer votre propriété à vos descendants ou aux membres de votre famille. Vous garderez ainsi vos avantages fiscaux.