Logan Lerman et John Hawkes Star – / Film

John Hawkes et Logan Lerman prendre la route Fin de la peine, un drame de voyage en voiture indépendant qui suit un père et un fils séparés après la libération du fils de prison. Fin de la peine marque le premier long métrage du cinéaste islandais Elfar Adalsteins, mais se déroule en Irlande et propose deux pistes américaines. Regarder le Fin de la peine bande-annonce ci-dessous.

Bande-annonce de fin de phrase

« Vous savez, ils disent qu’il est inévitable que vous deveniez votre père. »

Après la mort de sa femme, Frank (Hawkes) prend à contrecœur son fils séparé, Sean (Lerman) pour réaliser son dernier souhait de répandre ses cendres dans un lac éloigné dans son pays d’origine, l’Irlande. Les deux, qui promettent de se séparer après ce dernier voyage, obtiennent naturellement plus qu’ils ne l’avaient prévu, y compris le resurfaçage d’une vieille flamme et l’introduction d’un joli auto-stoppeur joué par Sarah Bolger. Le film ressemble à un drame indépendant lent et triste avec deux pistes exceptionnelles – Hawkes est toujours fantastique et Lerman (Fury, Hunters) s’est révélé être un jeune acteur prometteur lorsqu’il est placé en face d’un acteur fort. Lerman est beaucoup plus intéressant quand il n’est pas installé comme un nouveau Hollywood It Boy comme il l’était Percy Jackson et Avantages d’être une giroflée, et un rôle de premier plan en face de Hawkes dans un drame indépendant sur le deuil pourrait être exactement ce dont il a besoin.

Fin de la peine a fait ses débuts au Festival international du film d’Édimbourg l’année dernière, et marque le premier long métrage de réalisateur d’Adalsteins, qui a également produit le film avec David Collins et Sigurjon Sighvatsson. Pendant ce temps, Michael Armbruster a écrit le script, et Bêtes fantastiques acteur Ólafur Darri Ólafsson apparaît également dans un rôle de soutien en tant que policier

Voici le synopsis de Fin de la peine:

Fraîchement sorti de prison, Sean se concentre sur tout sauf un road trip international avec son père. Après que ses projets de voyage en Californie ne se soient pas déroulés, il accepte à contrecœur la proposition de son père en échange d’un billet pour la côte ouest et une promesse qu’ils n’auront plus jamais à se revoir. Entre un sillage irlandais déconcertant, l’apparition d’une vieille flamme, le ramassage d’une jolie auto-stoppeuse (Sarah Bolger) et de nombreuses questions non résolues, le voyage devient un peu plus que ce que père et fils avaient négocié.

Fin de la peine, présenté en première au Edinburgh Film Festival l’année dernière, sera disponible en direct sur VOD sur 29 mai 2020.

Articles sympas du Web: