Logan Lerman est le dernier à rejoindre le casting de trains à grande vitesse étoilés – / Film

David Leitch Train à grande vitesse peut ne pas fonctionner avec du carburant ordinaire – il peut fonctionner en étoile. Après tout, le Brad Pitt-Le thriller d’action en ligne commence à être assez rempli de stars. Chasseurs étoile Logan Lerman est le dernier acteur à rejoindre le casting de stars qui comprend déjà Pitt, Joey King, Zazie Beetz, Michael Shannon et Lady Gaga. Cela vous amène à vous demander quelle sera la taille de ce train.

Date limite rapporte que Logan Lerman est sur le point de rejoindre le casting de Train à grande vitesse, le thriller d’action réalisé par Hobbs et Shaw le cinéaste David Leitch et avec Brad Pitt, ainsi que toute une série de stars, dont King, Beetz, Shannon et Gaga, ainsi que Aaron Taylor Johnson, Brian Tyree Henry et Andrew Koji.

Lerman n’est certes pas l’ajout le plus excitant à la Train à grande vitesse casting – la star de la série de chasseurs nazis d’Amazon Chasseurs, qui met en vedette Al Pacino, Lerman était autrefois l’un des YA It Boys d’Hollywood, prenant le rôle-titre dans le Percy Jackson la franchise. Il a déjà joué aux côtés de Pitt dans le film de David Ayer sur la Seconde Guerre mondiale Fureur, ainsi qu’aux côtés d’autres stars de cinéma chevronnées comme Russell Crowe et Christian Bale dans James Mangold’s 3:10 à Yuma, et avec Crowe à nouveau dans Darren Aronofsky’s Noé. Mais alors que Lerman est doué pour jouer avec des stars de cinéma et des acteurs de personnages plus âgés, j’avoue ne jamais lui avoir trouvé une piste intéressante à lui seul, même dans des films indépendants décents comme Le monde de Charlie. C’est probablement pourquoi il est bon qu’il ne soit pas le chef de file Train à grande vitesse, et peut faire tout ce qu’un acteur de soutien comme lui est censé faire dans le film (il n’y a pas encore de détails sur qui il joue ou sur l’importance du rôle).

Le film est basé sur le livre japonais de Kotaro Isaka Maria Beetle, qui se concentre sur plusieurs assassins aux motivations contradictoires embarquant dans le même train à grande vitesse à Tokyo. Pitt jouerait un tueur à gages américain nommé Ladybug, et des acteurs comme Joey King (Le stand des baisers) et Aaron Taylor-Johnson (Déchirer, foutre une branlée) jouent également aux assassins. Andrew Koji (Cinemax’s guerrier), Brian Tyree Henry (Joker, Atlanta, Si Beale Street pouvait parler), Zazie Beetz (Joker, Atlanta, Deadpool 2), et Masi Oka (Héros) sont également dans le mélange d’une manière ou d’une autre, bien que les spécificités exactes de l’intrigue restent floues.

Leitch supervisera également le scénario, qui sera écrit par Zak Olkewicz. Kelly McCormick produira Train à grande vitesse à 87North avec Antoine Fuqua. Kat Samick est la productrice exécutive et Brittany Morrissey est la directrice qui supervise le projet pour Sony Pictures.

