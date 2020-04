Log Horizon Season 3 Every Detail: date de sortie, [Expected Plot] et d’autres détails

– Publicité –



La série animée japonaise, Log Horizon, a été diffusée en 2014, et les fans de la série ont voulu entendre parler de l’avenir proche de cette série.

Log Horizon, une nouvelle série de Mamare Touno a été illustrée par Kazuhiro Hara, et elle a été adaptée en quatre collections de mangas. Alors que les trois autres se concentraient sur les personnages de Light Novel, celui tournait autour de l’intrigue originale de cette série.

En peu de temps, la série a obtenu son adaptation anime qui a fait ses débuts en 2013 et la prochaine saison s’est déroulée de 2014 à 2015, mais après la deuxième saison diffusée, la série n’a pas été renouvelée, et c’est déjà 2019, mais toujours, il n’y a absolument aucune mot pour savoir si l’anime capturera sa troisième période ou non.

En ce qui concerne le fait de donner un spectacle d’anime similaire à celui de son 41, il y a eu beaucoup de fausses rumeurs qui affirmaient que l’anime trouverait un renouvellement d’ici 2019, mais c’est assez compliqué. Nous avons apporté toutes les dernières mises à jour et informations concernant le salon, alors voici.

Généralement, la maison de production a besoin de matériel source pour s’adapter à un spectacle d’anime et pendant une période spécifique, beaucoup de matériel d’histoire est nécessaire et la maison de production garde généralement une différence afin d’éviter tout conflit entre la source d’origine car ainsi que l’anime.

Pour les séries, en publiant les chapitres de mangas qui étaient particuliers en cas de retard, l’anime pourrait être retardé en créant des épisodes de remplissage.

Dans le cas de Log Horizon, si l’on en croit les reportages, NHK ne dispose pas de suffisamment de matériel narratif pour relancer la série. On dit que le grand hiatus entre les 10e et 11e volumes de la série a créé ce problème.

Le 11e volume est sorti en 2018 et NHK a établi deux saisons de 25 épisodes chacune, de Log Horizon. Donc, pratiquement, pour que la saison 3 se produise, ils demanderaient beaucoup de matériel d’histoire de la source.

La saison 3 de Log Horizon sera publiée au Japon en octobre 2020. Il est confirmé que la série arrivera cette saison, et la troisième saison de Log Horizon sera lancée en octobre 2020.

Mise à jour 1

Actuellement, nous n’avons trouvé aucune information sur l’émission même si nous sommes en mars 2020, tout en gardant un œil attentif sur les développements qui se produisent sur la série. Cependant, nous savons que la saison s’est terminée en 2015, et nous attendons que nous ne puissions rien déclarer avec confiance car tout devient retardé.

De plus, la planète fait face à l’épidémie de coronavirus COVID-19 qui cause d’énormes dégâts au Japon, en Chine et en Corée du Sud, qui abritent l’industrie de l’anime. Ainsi, de nombreuses émissions comme Re: Zero ont été reportées et il y a des chances que d’autres soient retardées. Alors, restez à l’écoute car nous vous tiendrons au courant des détails tels qu’ils apparaissent dans OtakuKart.

LE CAST OF LOG HORIZON SAISON 3

Le même casting de l’année 2 devrait revenir pour la prochaine suite. Les acteurs de la dernière saison tels que Mike Yager (Shiroe), Joji Nakata (Nyanta) et Emiri Kato (Akatsuki), ainsi que d’autres acteurs importants reprendront leurs rôles.

Les personnages et la meilleure façon de voir dans la saison 3

Share et ses compagnons – Akatsuki et Naotsugu sont avec lui depuis le début du match. Nous anticipons exceptionnellement le rendement avec quelques stratégies.

Je recommanderai kissanime si vous pensez où vous pouvez capturer la séquence. Vous pouvez fournir le site Web préféré – il y a Crunchyroll. Il peut être sûr et a l’un des plus grands spectacles d’anime à couler.

