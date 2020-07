Log Horizon Saison 3: date de sortie, scénario et distribution!

– – – Un anime Log Horizon est une adaptation manga d’une série de livres japonais écrite par Mamare Touno et illustrée par Kazuhiro Hara. C’est une série animée en cours à succès avec deux saisons et la troisième en devenir. Intrigue L’histoire est basée sur le transfert de joueurs dans un jeu de réalité virtuelle. Les joueurs d’un jeu de rôle en ligne multijoueur (MMORPG), Elder Tale, prennent leurs avatars et se transportent dans le monde du jeu virtuel. Il y en a environ 30 millions coincés dans le monde du jeu virtuel. L’histoire de la survie et de la manière dont ils s’unissent pour surmonter le problème. Bien que beaucoup reprennent leurs rôles de la saison précédente et il y aura également l’entrée de nouveaux personnages. Les personnages suivants sont Yumi Hara, Emiri Kato, Takuma Urashima, Joji Nakata, Mike Nagar, Jovan Jackson, Tomoaki Maemo, Krystal LaPorte, Katelyn Barr, Ayah Takasaki et bien d’autres. On peut s’attendre à ce que de nouveaux personnages avec leur voix voilée unique rejoignent la production avec le temps. Date de sortie La troisième saison était censée sortir en 2020. Mais en raison de la situation de COVID19, les dates ont été décalées plus loin. Maintenant, nous pouvons nous attendre à la sortie de la saison d’ici janvier 2021. La saison 3 de Log Horizon comprendra un total de 12 épisodes. Pour plus de mises à jour, continuez à lire. – – –

