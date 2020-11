L’offre incroyable du Cyber ​​Monday fait baisser les Samsung Galaxy Buds Live à un nouveau prix bas de tous les temps

Nous pouvons gagner une commission si vous effectuez un achat à partir des liens sur cette page.

Si vous avez été assez sage pour ne pas dépenser tout votre argent le Black Friday, alors que de nombreux gadgets parmi les plus populaires au monde ont été réduits par pratiquement tous les principaux détaillants et opérateurs aux États-Unis, vous pouvez désormais revendiquer encore mieux Cyber ​​Monday traite des produits comme les Galaxy Buds Live.

Les derniers vrais écouteurs sans fil de Samsung sont passés d’un prix catalogue de 169,99 $ à 139,99 $ assez raisonnable avant le long Cyber ​​Weekend sur Amazon, obtenant une remise supplémentaire de 10 $ plus tôt dans la journée chez le même géant du commerce électronique.

Mais Woot, qui se trouve être un e-commerce appartenant à Amazon, peut aller encore plus bas pendant la durée des festivités du Cyber ​​Monday 2020, facturant un maigre 109,99 $ au moment de la rédaction de cet article pour un tout nouveau, inutilisé, non ouvert et une paire en bon état de Samsung Galaxy Buds Live dans votre choix de couleurs noir, bronze, blanc, bleu ou rouge.

De toute évidence, certains d’entre eux pourraient être en rupture de stock avant l’expiration prévue de l’accord tueur, mais si vous n’êtes pas fermement fixé sur une teinte particulière, vous avez probablement encore un peu de temps pour peser la réduction sans précédent de 60 $. Là encore, si vous aimez les vrais écouteurs sans fil, il n’y a pas grand chose à considérer.

Vous envisagez un achat assez simple à un prix comparable à celui du non-Pro d’Apple AirPods avec un boîtier de charge filaire en ce moment. Non seulement les Galaxy Buds Live sont vendus avec un boîtier de charge sans fil plus sophistiqué, mais ils sont également dotés d’une technologie d’annulation active du bruit sur le pont, rivalisant ainsi avec le plus coûteux. AirPods Pro, qui sont actuellement disponibles pour pas moins de 200 $, quel que soit l’endroit où vous décidez de les acheter.

Certes, la conception … non conventionnelle des Galaxy Buds Live pourrait réduire l’intérêt de nombreux acheteurs potentiels ayant des préférences « conservatrices », mais comme le souligne notre examen approfondi il y a quelques mois, ces bad boys en forme de haricot peuvent offrir une qualité sonore et des basses impressionnantes, ce qui est bien plus important que les apparences. Enfin, vous devez garder à l’esprit que Woot ne peut vous connecter qu’avec une garantie de 90 jours, par rapport à la couverture standard d’un an fournie par Samsung lui-même ou Amazon sur son site Web.