L’offre de Samsung Galaxy Fold 2 et Z Flip 5G resterait limitée jusqu’à la fin de 2020

Samsung devrait largement annoncer la Note 20 duo, Galaxy Fold 2 et Galaxy Z Flip 5G le 5 août lors de la Événement déballé. Selon les développeurs de XDA Max Weinbach, le Fold 2 et le Z Flip 5G ne sortiront pas en août. Ceci a été soutenu par un consultant en chaîne d’approvisionnement Ross Young, qui dit que les appareils ne sont pas entrés en production.

Il affirme que la fabrication commencera en août et que les téléphones arriveront dans les rayons plus tard ce mois-ci ou en septembre. Même alors, l’offre sera limitée. En effet, la rareté de la couche Ultra Thin Glass (UTG) qui se trouvera au-dessus des écrans des Galaxy Fold 2 et Z Flip 5G. L’offre restera probablement limitée jusqu’en 2021.

La production ne commence vraiment qu’en août. Presque aucun en juillet. Ça va être un lancement fin août ou septembre. Les volumes UTG sont limités jusqu’en 2021, alors commandez tôt. – Ross Young (@DSCCRoss) 16 juin 2020

En conséquence, les deux téléphones pliables seront probablement difficiles à obtenir au départ.

Young pense également que le Galaxy Note 20 Plus / Ultra sera un peu repoussé. Comme pour les pliables, le problème semble ici être un problème d’offre. Apparemment, cela est lié à la production de panneaux d’oxyde de polysilicium à basse température (LTPO).

Certainement sur le Note 20. Ne serait pas surpris si le Note 20 Plus / Ultra est un peu retardé en raison de la rampe LTPO … – Ross Young (@DSCCRoss) 16 juin 2020

Le Galaxy Note 20 devrait être livré avec un Affichage LTPO qui permettrait un taux de rafraîchissement dynamique. Grâce à cette technologie, l’écran 120Hz du Note 20 Ultra sera économe en énergie.

Malgré ces blocages, Samsung révélera probablement les téléphones le mois prochain. Le Note 20 standard sera censé être mis en vente en premier, suivi du Note 20 Ultra et, finalement, des téléphones pliables. Le pli 2 arriverait avant le Z Flip 5G.

Il va sans dire que cela semble être une chronologie de sortie assez désordonnée. Cependant, tant que les nouveaux produits seront lancés à proximité, les consommateurs seront probablement d’accord avec cela.