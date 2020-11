L’offre Black Friday de Humble Bundle permet de réaliser d’importantes économies sur Choice Premium

in

Humble Bundle’s Choice Premium est une option d’abonnement offrant un tas d’excellents jeux PC avec une grande remise. Chaque mois, Humble organise un lot de titres et les abonnés de Choice Premium en choisissent neuf parmi la sélection à conserver pour toujours – et, pour le moment, il y a une grosse réduction sur l’abonnement annuel pour le week-end Black Friday / Cyber ​​Monday.

L’abonnement Humble Bundle Choice Premium est actuellement réduit de 45%, ce qui signifie que vous pouvez profiter d’un an de jeux via un abonnement annuel pour seulement 99 $ / 73,99 £. Il s’agit d’une offre à durée limitée uniquement, donc si vous souhaitez y participer, vous devrez le faire avant le 30 novembre à 23h59 PT / le 1er décembre à 02h59 HE / 07h59 GMT. Ce qui figurera dans la sélection Choice chaque mois est une surprise, mais si vous souhaitez avoir une idée du type de jeux pouvant être inclus, vous pouvez jeter un coup d’œil à la sélection actuelle de Humble November 2020 Choice.

De plus, dans le cadre de l’offre Black Friday de Humble Bundle, si vous offrez un an de Premium Choice à quelqu’un, vous recevrez également un mois de Choice gratuitement pour vous-même. Vous devrez envoyer votre cadeau avant l’heure et la date mentionnées ci-dessus pour que votre coupon Choice soit appliqué avant le 5 décembre, explique Humble.

Une autre offre actuellement en cours sur le site de Humble signifie que vous pouvez accéder aux 12 jeux de la sélection Humble Choice de novembre si vous l’achetez en tant qu’abonné Premium ou Classic avant le 4 décembre.

Si vous êtes à la recherche de nouveaux titres à essayer, vous pouvez également consulter nos listes des meilleurs jeux PC, des jeux PC à venir et des meilleurs nouveaux jeux PC pour quelques conseils pratiques.