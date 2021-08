Locked Down sur Canal+ : tout savoir sur le film de braquage en plein confinement avec Anne Hathaway

Anne Hathaway est de retour à l’écran sur Canal+ ce soir avec une histoire de crime, de chagrin et d’enfermement dans Locked Down, film dont elle partage l’affiche avec Chiwetel Ejiofor et où son personnage fait des choses qu’elle n’aurait jamais imaginé faire dans la nouvelle normalité.

Doug Liman (Edge of Tomorrow) est l’un des cinéastes les plus prolifiques de ces dernières années et, bien que sa filmographie soit davantage caractérisée par le spectacle et les effets, il en a sans doute fait assez pour donner envie à de grands noms d’Hollywood de travailler avec lui, même si cela se passe en pleine réclusion. Locked Down est son nouveau film de braquage, dans lequel il met en scène un couple au milieu de la quarantaine et qui a été mentionné comme présentant de nombreuses similitudes avec Mr. and Mrs. Smith, avec Angelina Jolie et Brad Pitt et également réalisé par Doug Liman.

Ce qui est certain, c’est que Locked Down, outre le fait qu’il traite de l’action, de la tension et du drame du couple, présente un motif qui sera récurrent dans les années à venir, tant au cinéma que sur le petit écran : les conséquences psychologiques du confinement. Dans le film, le couple protagoniste est affecté financièrement par le confinement et prend une série de mesures qu’il n’aurait jamais imaginées.

De quoi parle Locked Down ?

“Nous sommes tous enfermés dans cette prison psychologique”, dit le personnage joué par Chiwetel Ejiofor alors qu’il passe un appel Zoom, et c’est peut-être la prémisse qui englobe non seulement cette histoire mais aussi 2020. L’intrigue se déroule à Londres pendant la pandémie ; Linda (Anne Hathaway) et Paxton (Ejiofor) sont un couple qui se retrouve dans une situation dangereuse et qui, pour s’en sortir, planifie le cambriolage d’un célèbre grand magasin de la ville pour mettre la main sur plus de 300 millions de livres sterling en diamants. Il semble que le confinement va pousser le couple bizarre à ses limites s’il veut sortir vivant (et riche) de cette épreuve.

Anne Hathaway et Chiwetel Ejiofor sont enfermés, mais pas à cours d'idées !

Distribution de Locked Down

Mettant en vedette Anne Hathaway et Chiwetel Ejiofor et réalisé par Doug Liman, Locked Down présente d’autres grands noms du cinéma comme Ben Kingsley, Ben Stiller, Lucy Boynton, Jazmyn Simon et Mindy Kaling. Le scénario est signé Steven Knight, nommé aux Oscars pour Dirty Pretty Things.

Vous pouvez voir Locked Down en France pour la première fois ce mercredi 18 août à 21h05 sur Canal+.