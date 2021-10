Locke and Key saison 2 : Récap et résumé de l’intrigue de la saison 1 avant de regarder la suite

Locke and Key sur Netflix suit les aventures de la famille Locke alors qu’elle découvre les secrets ancestraux de sa famille. La série d’horreur-fantasy est basée sur la série de romans graphiques du même nom de Joe Hill et Gabriel Rodríguez et se concentre sur le mystérieux Keyhouse, qui contient une variété de clés magiques.

La saison 1 nous présente les enfants de la famille Locke alors qu’ils emménagent dans Keyhouse et commencent à découvrir les pouvoirs extraordinaires des clés. Cependant, une entité démoniaque les a également en vue, et une bataille épique d’esprit et de magie s’ensuit. L’histoire plonge également dans l’histoire de Keyhouse et nous donne un aperçu du dernier groupe de jeunes qui se sont regroupés pour protéger les clés.

De la Head Key, qui vous permet littéralement de marcher dans l’esprit de quelqu’un, à voler autour de la maison à l’aide de la Ghost Key, il y a beaucoup à découvrir dans le monde mystique de la série. Plongeons-nous et voyons ce qui se passe dans la saison 1 de Locke and Key. Betanews vous propose donc un résumé avant de regarder la saison 2.

Attention spoilers sur Locke and Key

Récap de la saison 1 de Locke and Key

La série s’ouvre sur un homme nommé Mark recevant un appel téléphonique alors qu’il rentrait chez lui le soir. On lui apprend la mort d’une connaissance, après quoi il rentre rapidement dans sa maison et s’immole par le feu à l’aide d’une clé magique. Trois mois plus tard, la famille Locke emménage dans sa maison ancestrale à Matheson, Massachusetts, après la mort du patriarche Rendell Locke. Ses enfants – Tyler, Kinsey et Bode – découvrent bientôt quelques clés dans la maison qui semblent avoir des pouvoirs étranges.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Locke & Key (@lockeandkeynetflix)

La clé Anywhere permet à son utilisateur d’aller où il veut en passant par n’importe quelle porte ordinaire. Une autre clé, qui ouvre un étrange monde miroir, piège brièvement leur mère, Nina, qui est sauvée par Tyler. Peu de temps après, elle oublie l’incident et il est révélé que les adultes ne peuvent pas se souvenir d’événements magiques.

Pendant ce temps, Bode se lie d’amitié avec une femme mystérieuse qui vit dans le puits adjacent et se fait appeler Echo. Elle trompe le jeune garçon en lui donnant la clé n’importe où, puis s’échappe de la maison du puits où elle était jusqu’à présent piégée. Grâce à des flashbacks, nous découvrons que le garçon qui a tiré sur Rendell était un étudiant nommé Sam qui cherchait les clés magiques.

Echo se révèle alors avoir lavé le cerveau de Sam pour qu’il attaque la famille, et nous la voyons l’aider à s’échapper de prison. Sam retrouve finalement son chemin vers Keyhouse, où il tient à nouveau en otage Nina et ses enfants. La famille Locke est capable d’échapper à Sam mais se retrouve attaquée à plusieurs reprises par Echo, qui s’est maintenant révélée comme le démon nommé Dodge.

Il y a de nombreuses années, le démon a infecté l’un des amis de Rendell, Lucas, entraînant la mort de 2 de leurs amis. Maintenant, la même entité tente d’obtenir des clés puissantes spécifiques de Keyhouse en terrorisant la famille Locke. Son objectif est de déverrouiller la porte Omega, qui cache un portail vers le monde des esprits apparemment démoniaque. Afin d’obtenir la clé Omega, Dodge décide d’utiliser la vieille amie de Rendell, Ellie, qui vit toujours à Matheson.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Locke & Key (@lockeandkeynetflix)

Depuis qu’Ellie et Lucas sont sortis ensemble il y a toutes ces années, Dodge utilise la clé faciale pour se changer et ressembler à Lucas. Ellie est sidérée de voir son petit ami du lycée réapparaître mais ne peut pas se résister et commence à héberger Lucas. Lors d’un rendez-vous avec le fils d’Ellie, Rufus, Bode remarque que Lucas reste avec eux et le reconnaît d’après les vieilles photos de Rendell. Une fois qu’ils découvrent qu’Ellie abrite une entité démoniaque, les enfants Locke l’affrontent et elle l’admet.

Voyant les effets désastreux que Lucas/Dodge a sur la famille Locke, Ellie accepte de les aider. Elle prétend être en possession de la puissante couronne d’ombres, qui permet au porteur de contrôler les ombres pour faire ce qu’il veut. Elle prend la clé de la couronne à Bode et retourne chez elle pour récupérer l’artefact. À son insu, Dodge attend dans la maison d’Ellie et lui tend une embuscade alors qu’elle cherche la couronne.

Le final épique de la saison 1 s’ouvre avec Dodge arrivant à Keyhouse portant la couronne des ombres. Soudain, des formes sombres à trois bras commencent à envelopper la maison alors même que les enfants Locke tentent de se barricader et de protéger la clé Omega. Finalement, Bode est capable de poignarder l’une des ombres de Dodge avec la clé de feu (initialement utilisée par Mark pour se suicider). Alors que les ombres se dissipent, Tyler, Kinsey et Bode trouvent le corps inconscient de Dodge dans le hall.

Ils décident que la seule façon de mettre fin au saccage du démon est de le lancer à travers la porte Omega. Aidés par leurs camarades de classe Scot, Gabe et Eden, Tyler et Kinsey descendent dans la grotte marine où se trouve la porte Omega et l’ouvrent. L’autre côté est un vide bleu tourbillonnant qui commence à leur projeter des morceaux de fer brillants. En esquivant les projectiles, Tyler et Kinsey lancent Dodge à travers la porte et la scellent, mais pas avant que quelques autres projectiles ne s’envolent.

Pensant qu’ils sont enfin débarrassés de Dodge, le groupe retourne à Keyhouse, seulement pour être à bout de souffle par Bode informé qu’Ellie est introuvable. Les jours passent et il n’y a aucun signe du vieil ami de Rendell. Son fils Rufus est finalement envoyé vivre avec sa tante et son oncle, et les enfants Locke, en particulier Bode, restent inconfortablement conscients de la disparition de sa mère. Avec Dodge parti, cependant, ils pensent qu’ils sont hors d’ennui.

La fin brosse alors un tableau inquiétant car il est révélé que l’ami de Kinsey (et l’intérêt romantique) Gabe est en fait Dodge. La saison se termine avec Gabe complotant quelque chose avec Eden, qui se révèle également canaliser un démon après avoir été frappé par un projectile de la porte Omega.

Pour rappel, la saison 2 de Locke and Key est dispo à compter du vendredi 22 octobre 2021 sur Netflix exclusivement.